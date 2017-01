Consumidor deve redobrar atenção nas liquidações de início de ano, alerta Procon ALE

Janeiro é o período em que muitos lojistas aproveitam para queimar estoque e renovar a mercadoria. Os descontos variam de 10% até 70%, tanto no comércio popular quanto nos shoppings centers da cidade. E é nesta época em que as reclamações aumentam no Procon Assembleia, segundo o diretor Lindomar Coutinho.

Ele sugere que antes de iniciar as compras, os consumidores observem os preços praticados pelos fornecedores, conheçam a política de troca e as formas de pagamento que a loja oferece. “Saber se realmente esse preço está abaixo do mercado, verificar a política de troca lembrando que o lojista não é obrigado a realizar a troca caso o produto não apresente vício ou um defeito”, disse, explicando vício é quando o produto não funcional e defeito quando problema apresentado oferece risco à saúde.

Coutinho aproveitou para alertar aos clientes que desde o início do ano, uma Medida Provisória publicada pelo Governo Federal alterou a cobrança diferenciada para pagamento em espécie, no cartão de crédito ou débito e cheque. “Se o consumidor verificar que o fornecedor pratica um preço à vista mais baixo do que no cartão agora é permitido essa cobrança diferenciada, mas ele precisa ser avisado”, explicou o diretor.

Caso se sinta lesado, o consumidor deve procurar o Procon Assembleia, localizado na rua Agnelo Bittencourt, 216, no Centro de Boa Vista, de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 13h30. Conforme a demanda apresentada pelo cliente, o Procon Assembleia entrará em contato com o fornecedor para intervir, autuar e/ou notificar a empresa que descumpriu acordos ou artigos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Yasmin Guedes