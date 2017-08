Consumidor deve atender recall para evitar possíveis prejuízos e risco de acidentes, alerta Procon

O Procon Boa Vista alerta aos consumidores para que atendam aos recalls de fabricantes. O procedimento é gratuito e regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. O não atendimento à troca ou reparo do defeito pode ocasionar um risco à saúde, à integridade física ou, até mesmo, à segurança do usuário.

Em todo o país, centenas de consumidores não se preocupam em atender aos chamados. A empresa HPE Automotores do Brasil Ltda, por exemplo, fabricante dos modelos Space Wagon, Galant, L200 Sport, L200 Triton, Pajero Full, Pajero Dakar e 4×4, Outlander, Outlander PHEV, TR4, Triton, ASX, Eclipse GT, Lancer e EVO VIII vem convocando os consumidores desde 2003.

No período de 2003 a 2017, a fabricante detectou falhas em 312.435 mil veículos, com algum tipo de defeito de fabricação. Desse total, apenas 165.995 consumidores atenderam ao recall. No estado de Roraima, segundo a fabricante, dos 1.883 veículos afetados 889 foram atendidos.

Esses veículos apresentaram uma série de defeitos de fabricação, desde problemas nas rodas, mangueiras, interruptor da luz, da válvula unidirecional do servo e acumulador da pressão dos freios, nas mangueiras do sistema de combustível e mangueira da direção hidráulica, na fechadura do capô do veículo, do insuflador da bolsa de airbag do passageiro e do motorista, como também na alça de retenção da trava do capô e velas de ignição, e ainda na reprogramação da central eletrônica dos motores elétricos e gasolina.

A SVB automotomotores do Brasil Ltda representante e distribuidora da marca Suzuki veículos é outra empresa que também vem realizando uma série de chamamentos aos consumidores para a substituição do parafuso de fixação do tirante auxiliar da suspensão, da chave de ignição, do revestimento do encosto dos bancos dianteiros, das pinças de freio traseiro e eixo de mudança de marchas. Em todo o País, dos 9.394 veículos afetados apenas 5.617 foram atendidos pelo fabricante.

A Secretária Executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, informou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 10, § 2ª, e a portaria 487/12, regulam a matéria. As legislações informam que empresa-fabricante deve comunicar aos consumidores por meio de contato direto e/ou pela imprensa a realização da troca ou reparo do defeito. “Esse procedimento não deve ser cobrado, é feito gratuitamente. É importante o consumidor atender ao chamado do fabricante, sempre o mais breve possível, para o reparo do bem ou até mesmo sua troca, uma vez que pode se tratar de um problema que afetará, inclusive, sua segurança”, disse.

No caso de veículos, após a realização do serviço, o usuário deve receber um documento que comprovou seu comparecimento à empresa e que a realização do recall foi efetuada e, ainda, a informação deverá constar em um banco de dados que informará, na transferência do veículo, essa situação ao novo proprietário do veículo.

Para os casos citados acima, o consumidor poderá agendar o recall em qualquer concessionária da HPE Automotores do Brasil Ltda, representante e distribuidora da marca Mitsubishi. Mais informações e agendamento também por meio do endereço eletrônico www.mitsubishimotors.com.br. Se estiver em trânsito ou fora do domicílio e local de compra do veículo.

Já a fabricante SVB Automotores do Brasil Ltda, representante e distribuidora da marca Suzuki veículos, informa que o agendamento pode ser feito, gratuitamente, em qualquer concessionária da Rede Suzuki no Brasil ou por meio do site da empresa: www.suzukiveiculos.com.br

Outros esclarecimentos sobre recalls também podem ser obtidos pelo telefone 0800 773 7737, pelo site www.heinzbrasil.com.br e do Ministério da Justiça e Segurança Pública – justica.gov.br. Ou ainda pelos telefones do PROCON Boa Vista 95 3625-2219/36256201 ou diretamente na sede do órgão, que fica localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto – Avenida dos Imigrantes, n.º 1612, 1º andar, sala 02, em horário comercial.