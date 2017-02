Consultor da FAO participa de reuniões para elaboração de projetos para o desenvolvimento do setor produtivo

Elaborar projetos para o desenvolvimento do setor produtivo do Estado. Com esse objetivo, o Governo de Roraima traz a Boa Vista o consultor da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação na América Latina e Caribe), Richard Torsiano. Ele participará de encontros técnicos, nos dias 13 e 14, na sala de reuniões da Casa Civil.

Devem participar das reuniões, gestores e técnicos do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização), da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária), da Femarh (Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), da Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e do IACT (Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação). Serão abordados temas como gestão da terra, segurança alimentar, controle fitossanitário e desenvolvimento sustentável.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, avalia como positiva a vinda do consultor para a viabilização de projetos voltados ao desenvolvimento do setor produtivo. “É de grande importância, haja vista, que ele vem viabilizar a elaboração de projetos estruturantes que envolvem diretamente o Iteraima, a Aderr, a Femarh, o IACT e a Seapa”, disse Macedo.

Ele também destacou o trabalho conjunto e a busca de parcerias para o crescimento da produção em Roraima. “Esse é um diferencial no governo Suely Campos, sempre buscando alternativas e parcerias para aprimorar e melhorar a gestão pública e oferecer sempre o melhor serviço para a nossa população”.

FAO

A FAO trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas, em todos os momentos, aos alimentos necessários para uma vida saudável. Reforça a agricultura e o desenvolvimento sustentável, como estratégia, em longo prazo, para aumentar a produção e o acesso de todos aos alimentos, ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais.

A FAO realiza suas ações em parceria com agências do Sistema da Organização das Nações Unidas, Banco Mundial, Missão Europeia, GEF (Fundo Global para o Desenvolvimento) e IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura), entre outros.

Rosiane Menezes