Consultas: Coronel Mota busca apoio do município para reduzir número de faltosos

A cada dez consultas agendadas na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), até quatro pessoas faltam, ou seja, quase a metade. Para tentar reverter essa realidade e evitar o desperdício de vagas, a direção da unidade tem solicitado apoio do município para garantir que a população seja devidamente avisada sobre o agendamento dos procedimentos.

Para obter uma consulta, o paciente deve procurar o posto ou centro de saúde mais próximo. Se houver necessidade, a unidade básica de saúde da prefeitura solicita o agendamento de consulta com especialista no Coronel Mota e posteriormente avisa ao paciente, que deve ir à unidade somente no dia marcado.

Para reforçar este trâmite, a direção do Coronel Mota tem buscado apoio do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), unidade que coordena os serviços de agendamento das consultas no âmbito da Prefeitura de Boa Vista.

A diretora geral da Clínica Especializada Coronel Mota, Ellen Aragão, ressaltou a importância do contato entre os postos de saúde e os usuários para a melhoria do atendimento na Clínica.

“Se a comunicação entre os postos e os pacientes não acontecer, o número de faltosos no Coronel Mota vai permanecer alto, prolongando a espera na marcação de consultas para quem realmente precisa”, explicou.

A diretora reforçou que as unidades básicas de saúde devem criar mecanismos para reforçar a comunicação com a população e que também é importante a participação do cidadão neste processo.

“Quem solicitou no posto alguma consulta pode retornar após alguns dias para cobrar o agendamento. Se não tiver vaga para o mês atual, o posto deve mandar novamente o pedido no mês seguinte, pois a cada 30 dias, abrimos 30 mil novas vagas”, esclareceu a diretora.

Faltosos

Se o usuário não puder ir à consulta no dia agendado, ele pode entrar em contrato com o NAP (Núcleo de Atendimento ao Paciente) pelo telefone 2121-7450, ou pessoalmente. Assim o Núcleo providenciará o reagendamento, podendo encaixar outro paciente na vez.

“Assim, 100% das vagas podem ser aproveitadas”, ressaltou a diretora geral da Clínica, Ellen Aragão. As especialidades com grande procura e maior número de não comparecimento são a de cardiologia, neurologia, neurocirurgia e ortopedia.

Se a pessoa simplesmente faltar, ela terá de procurar novamente um posto de saúde para solicitar um novo agendamento, tirando a chance de que a unidade coloque outra pessoa no lugar.