Cônsul Geral do Japão estreita parcerias em RR e visita Assembleia Legislativa

Os deputados Jalser Renier (SD) – presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, e Masamy Eda (PMDB), receberam na tarde desta sexta-feira, 17, o cônsul Geral do Japão, Shuji Goto, que está em Roraima para o lançamento da pedra fundamental do Centro Cultura da Anir (Associação Nipo Brasileira de Roraima).

O local, conforme o diplomata, será o símbolo da amizade entre o Japão e Roraima.

“Pra mim é um grande prazer estar aqui para uma visita de cortesia para o presidente da Assembleia Legislativa e aqui em Roraima temos uma colônia japonesa, não é grande, mas queremos agradecer ao presidente o bom tratamento com a colônia japonesa”, destacou Shuji Goto.

Eles falaram sobre a relação dos japoneses com o Brasil, em especial Roraima, e a contribuição da colônia de migrantes para o desenvolvimento econômico da região, e o deputado Jalser Renier adiantou que a Assembleia Legislativa pretende realizar um evento, possivelmente no mês de dezembro, para homenagear representantes da colônia japonesa em Roraima com a medalha de Mérito Legislativo, o mais alto grau de reconhecimento do Poder Legislativo. “Eu diria que é uma parcela significativa do Japão em Roraima e tem aumentado essa migração e isso nos traz orgulho e satisfação. São pessoas que trazem investimentos para o Estado, geram empregos, nos representa renda, futuro e tranquilidade”, comentou o parlamentar.

O deputado Masamy Eda, descendente de japoneses, agradeceu ao Consulado e ao presidente da Casa pela aproximação contínua com população nipônica local. Lembrou que o governo japonês contribuiu para a construção da sede da ANIRR, além de doar para a Prefeitura de Boa Vista uma ambulância e ao Governo de Roraima, cerca de 40 aparelhos de ar condicionado para atender as dependências do Hospital Geral de Roraima. Com a construção da sede da ANIRR, segundo Eda, a população terá ainda mais acesso à cultura japonesa e beneficiará a colônia de migrantes da região.

O cônsul recebeu um exemplar do livro sobre os 25 anos do Poder Legislativo do Estado.

Yasmin Guedes