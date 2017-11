Consciência Negra: estudantes e servidores participam de debates e palestra neste sábado

Com o tema “Consciência negra: promovendo igualdade”, alunos, professores e técnicos do Campus Amajari do Instituto Federal (CAM-IFRR) participam, na manhã deste sábado, dia 18, na biblioteca da unidade, da programação alusiva ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

A programação começa às 8h, com a palestra “Dia da consciência negra: relatos históricos e lutas atuais”, com a professora Regina Correia. Em seguida, os discentes Roxellian Zamora e Otoniel Hapuc, e a professora Jacinta Ferreira, participam da discussão da obra O Mulato, de Aluísio de Azevedo.

Uma mesa de discussão com o tema “Ser negro no Brasil: relatos de experiências” terá como mediadores os professores Daniel Rodrigues, Regina Correia e Pierlângela Cunha. Participam como convidados da mesa Carlos Costa (turma 128), Nalim Rodrigues (124), professor Aldenor Araújo, Luan Silva (123), Hellen Ruth Silva (122) e a servidora Pedrina Figueiredo.

A programação se encerra com o professor José Vilson e o discente Martinho Macuxi Filho (turma 126) declamando o poema “Vozes D’África”, de Castro Alves, considerado o poeta dos escravos.

De acordo com a coordenadora pedagógica do CAM, Luana Lobo, o objetivo do evento é promover discussão e reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana na constituição e na construção da sociedade brasileira, e ainda dialogar sobre racismo, preconceito e desigualdade social no contexto contemporâneo.

Luana destaca que o Dia da Consciência Negra cai numa segunda, mas o CAM vai comemorar no sábado, que será dia letivo. “Teremos mesa de discussão, debates, com a participação de servidores e alunos, que irão trazer relatos de experiências com relação ao racismo, ao preconceito, que, mesmo com os grandes avanços que tivemos, ainda são muitos presentes”, explicou.

Rebeca Lopes