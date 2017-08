Congresso de Jovens terá atração musical de Manaus em Boa Vista

A igreja Batista Monte Sinai será palco neste fim de semana de um grande evento voltado para jovens e adolescentes, o congresso Conectados, que pretende repassar ao público jovem a importância de uma vida focada e dedicada em Jesus.

O evento inicia na quinta-feira,24 e vai até o sábado, 26, a partir das 20h, na igreja e terá a participação especial da banda Atrium de Manaus-AM, no sábado dia 26.

O coordenador do congresso, pastor Edmilson Junior destaca que este é um tema muito importante a ser trabalhado com os jovens. “Serão três dias especiais, em que eles terão oportunidade de conhecerem mais a fundo esse tema. A ideia é que possam ser edificados e firmados a cada dia na Palavra do nosso amigo Jesus, pois se estiverem firmados, vão conseguindo vencer os desafios”, destaca o pastor.

A programação contará com estudo do tema, Santidade eu quero para minha vida, baseado no livro de 1 tessalonicenses 5.23, rodas de conversas, gincanas e a participação especial da banda musical, Atrium de Manaus-AM.

As inscrições podem ser efetuadas, na secretaria da igreja, ou durante o primeiro dia do evento, no valor de R$ 10, 00 mais 1kg de alimento não perecível. A igreja Batista Monte Sinai fica localizada na Rua Acre, 838, Estados. O evento é aberto para adolescentes e jovens a partir de 13 anos de idade.

Jamile Carvalho