Congresso Aviva Kids começa nesta sexta-feira

Com o tema, Todos os dias com Jesus, a Igreja Batista Monte Sinai realiza a partir desta sexta-feira, 20, às 20h, o Congresso infantil, Aviva Kids. A ação é alusiva as celebrações do Dia das Crianças e vai abordar de forma lúdica e muito divertida, a importância da criançada viver todos os dias com o amigo Jesus.

A programação começa com uma palestra voltada para os pais, que vai abordar, Que tipo de pai eu sou?, ministrada pelo casal, Claudio Lísias e Michelli Aguiar, líderes da Universidade da Família, na igreja. A palestra dará início ao evento, na sexta-feira, às 20h. E enquanto os pais aprendem sobre esse tema, as crianças estarão em uma sessão de cinema.

No sábado, 21, as atividades iniciam a partir das 8h30 e vão até às 18h, com muita brincadeira e diversão, com estudos da Bíblia e muita música. O Congresso encerra no domingo pela manhã. Podem participar do congresso crianças de 4 a 12 anos. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 3623-6211.

Musical

E para fechar a programação em grande estilo, as crianças apresentarão um grande musical com 40 vozes infantis. Ao todo, oito músicas serão apresentadas seguidas de dança e coreografias, em duas apresentações às 17h e às 19h15, no domingo, 22.

Jamile Carvalho