Confira os serviços essenciais que serão mantidos no feriado

O Governo do Estado e a Prefeitura de Boa Vista divulgaram nesta terça-feira, 11, os serviços essenciais que serão mantidos no feriado do dia 12 de outubro, quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida – padroeira do Brasil.

No âmbito estadual serão mantidos os seguintes serviços à população:

Saúde – Durante o feriado, as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência como o Pronto Atendimento Airton Rocha, Pronto Socorro Francisco Elesbão, HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) funcionarão normalmente.

As unidades de saúde do Interior do Estado que possuem o serviço de urgência e emergência também funcionarão ininterruptamente para esta finalidade. A Central Estadual de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também manterá suas atividades normais, durante 24 horas.

Já as unidades que fazem atendimento ambulatorial e especializado, bem como os setores administrativos, não funcionarão nesta quarta-feira, 12, retomando as atividades no dia seguinte.

Cerr – A Companhia Energética de Roraima informa que devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, o expediente na Empresa será suspenso. A instituição manterá apenas equipe técnicas de plantão para atender ocorrências.

A Empresa informa ainda que apenas os serviços essenciais e outros indispensáveis funcionarão normalmente, como a Central de Atendimento da Empresa, 0800 280 95 33 e COS (Centro de Operação do Sistema).

Para atender qualquer emergência dos consumidores, a Cerr comunica que manterá equipes técnicas de prontidão, bem como o expediente apenas para os funcionários que trabalham em regime de plantão.

Os serviços administrativos e o atendimento comercial, tanto na Capital, quanto nas unidades da Cerr no Interior do Estado retomam na quinta-feira, dia 13.

Segurança – A Polícia Civil informa que durante o feriado Nacional, na Capital, os distritos policiais e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, estarão funcionando apenas para registro de Boletins de Ocorrência.

A Central de Flagrantes, que fica no prédio do 5º Distrito Policial, localizado na Avenida Brasil, Distrito Industrial, ao lado do viaduto da BR 174, atenderá as situações de flagrante delito, em regime de plantão, a partir das 19h30 do dia 11, até as 07h30 do dia 13. No Interior, todas as unidades policiais estarão funcionando em regime de plantão, durante 24 horas.

Tanto na Capital, como no Interior, a Polícia Militar vai manter as fiscalizações de rotina, nos perímetros urbanos e rurais de todos os municípios, com também nas fronteiras.

Corpo de Bombeiros – A corporação reforçará o efetivo operacional durante o feriado desta quarta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Serão empregados 69 bombeiros especialistas em atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, salvamento aéreo, terrestre e mergulho.

Na Capital, o serviço funcionará com dois caminhões da Companhia de Combate a Incêndio, sendo um Auto Tanque com capacidade para 10 mil litros de água e outro Auto Bomba com capacidade para 5 mil litros de água; uma ambulância da Companhia de Atendimento Pré-hospitalar e duas caminhonetes, sendo uma do comandante do socorro e outra da Companhia de Busca e Salvamento.

No Interior os bombeiros manterão diariamente os serviços nas companhias de Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima com um caminhões de combate a incêndios e equipes do Grupamento de Busca e Salvamento. Em todos os quartéis há mergulhadores escalados nos plantões.

Todas as ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens, afogamentos, incêndios em residências, comércios e veículos, entre outras, devem ser comunicadas imediatamente ao telefone 193.

Caer – A Companhia de Águas e Esgotos de Roraima vai funcionar em regime de plantão durante o feriado, para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto, bem como das estações de tratamento e estações elevatórias.

As agências de atendimento estarão fechadas. A Caer orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado, que entrem em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento, 0800.280.9520, o aplicativo Caer Mobile (disponível para Android) ou por meio do portal da Companhia, www.caer.com.br.

Educação – Não haverá aula nas escolas da rede estadual de ensino.

Confira os serviços municipais que serão mantidos:

As repartições públicas municipais e as Unidades Básicas de Saúde não funcionarão. O expediente será normalizado na quinta-feira, 13 de outubro.

A coleta de lixo domiciliar, a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, os serviços da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) e a Central de Atendimento 156 funcionarão normalmente no feriado. Os ônibus vão circular com 80% da frota e os táxis-lotação funcionarão das 8h às 12h.