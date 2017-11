Conferência propõe criação de Fundação de Vigilância em Saúde

Durante a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, que encerrou nesta terça-feira, 31, foram debatidas e votadas propostas dos municípios para a melhoria das ações contra diversas doenças e promoção de uma saúde com mais qualidade para a população.

A conferência foi realizada pela primeira vez, tanto em Roraima quanto no resto do país, devido à preocupação com epidemias ocorridas recentemente. Após dois dias de debates, as propostas aprovadas serão encaminhadas para a Conferência Nacional, em Brasília, que ocorre de 29 de novembro a 1º de dezembro.

Conforme a coordenadora Geral de Vigilância em Saúde, Daniela Souza, uma das propostas foi a criação da Fundação de Vigilância em Saúde, para dar mais autonomia para esta área. Ela destacou que a criação da fundação – uma das propostas levadas por Roraima – possibilitará mais avanços na vigilância.

“Com a fundação, teríamos mais autonomia financeira e gestora para que possamos avançar ainda mais nas ações epidemiológicas, ambientais e sanitárias, para a melhor a qualidade de vida da população”.

A conferência também pediu moções de repúdio contra uma proposta de âmbito federal que quer alterar o modelo de repasse de verbas federais para o SUS (Sistema Único de Saúde). A gestão acredita que a mudança vai prejudicar áreas menos “visíveis” para poder ampliar outras áreas de maior visibilidade, a exemplo da diminuição dos repasses para o setor de vigilância, área essencial para o controle de vetores de doenças.

As propostas discutidas ainda serão compilados no relatório final. Ainda na etapa estadual, foram votadas as propostas apresentadas pelos municípios durante as conferências municipais anteriores, que vinham sendo realizadas desde agosto. Daniela destacou que o evento trará novas diretrizes e perspectivas de avanço para a vigilância e que o próximo passo é a criação da Política Nacional de Vigilância em saúde.

Para etapa nacional foram eleitos 24 delegados, entre gestores, servidores, usuários do SUS e conselheiros de saúde. “Estamos muito felizes com as propostas municipais aprovadas. Durante a conferência, reformulamos e melhoramos para conseguirmos aprovação na próxima etapa”, concluiu a coordenadora.