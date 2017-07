Conferência: encontro visa garantir e fortalecer as políticas sociais no município

“Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social”, é com essa temática que o Conselho Municipal de Assistência Social promove a 11° Conferência Municipal de Assistência Social em dois dias de evento. A abertura ocorreu nesta quinta-feira, 6, no auditório do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e contou com a participação do coral ArtCanto, que fez a execução do hino do município e outras composições.

E ainda com a participação da comunidade, profissionais que atuam na área social nos Cras, Creas, abrigo, nos projetos e programas sociais da Prefeitura de Boa Vista, assistentes sociais e representantes de instituições não governamentais. O evento tem continuidade nesta sexta-feira, 7, durante todo o dia.

A conferência tem como objetivo discutir e avaliar a política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e ainda, analisar, propor e deliberar propostas com base na avaliação local para o aprimoramento das políticas públicas. O presidente do conselho municipal de assistência social, Israel Patrício, explicou que ao final da conferência as propostas serão encaminhadas para os órgãos responsáveis com a finalidade de que sejam executadas.

“Esse é um espaço de discussão de elaboração de propostas e deliberação dessas propostas. Todas as pessoas que estão ligadas a essa política de assistência social no município foram convidadas, assim como os usuários desse sistema, que é a sociedade, porque toda essa política se faz para eles. Esse é um debate muito grande que surgem ótimos resultados. Estamos fazendo nossa parte para o aprimoramento dessa política no município”, disse.

O encontro terá como base o Segundo Plano Decenal de Assistência Social (2016-2026), que visa analisar propostas já implantadas, analisar o estágio do Sistema Único de Assistência Social, analisar as reais necessidades da sociedade e as perspectivas futuras apontadas pelo plano decenal.

A utilização do plano, busca impulsionar o conhecimento acerca das metas a serem atingidas durante o período e assegurar a implantação das prioridades elencadas para a próxima década. O evento contou com palestras e trabalhos em grupos. A representante do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziana Maranhão, disse que a instituição tem garantido presença em todas as conferências estaduais e municipais das capitais.

“É uma honra participar da conferência de Boa Vista, porque é um momento que temos de unir todos os seguimentos que compõem a assistência social no Brasil, para que a gente lute pela garantia dessa política e tenhamos todos nossos direitos garantidos”, destacou.

Ela acrescenta que o primeiro plano decenal da assistência social foi elaborado com a união de muitos esforços e com muita luta e que veio para construir, organizar e fortalecer o Suas. Já o segundo plano tem como foco a garantia desses direitos.

“Nesse segundo momento no plano decenal, estamos nos organizando para que haja uma garantia que nada seja retrocedido na política de assistência social no Brasil e que ela consiga se consolidar e se legitimar em todos os estados como uma política de direitos”, frisou.

Shirléia Rios