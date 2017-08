Conferência da Advocacia: palestra aborda corrupção e suas consequências

No terceiro dia da Conferência da Advocacia mais um painel e três palestras serão apresentadas no auditório do Fórum Advogado Sobral Pinto. O evento é uma realização da OAB Roraima por meio da Escola Superior da Advocacia, com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados e do Tribunal de Justiça de Roraima.

As apresentações de hoje vão começar a partir das 16h, com o painel comandado pela Comissão da Jovem Advocacia que vai tratar sobre ‘Prerrogativas e honorários da advocacia’.

Para iniciar as palestras do dia, o presidente da Coordenação Nacional das Caixas de Assistências, Ricardo Peres, será o primeiro a se apresentar. Ele falará sobre a importância das Caixas dentro do Sistema OAB. A advocacia sempre que trata das Caixas explica que o órgão é o braço social da OAB, pois é a responsável por adquirir benefícios para a classe e seus familiares, além de desenvolver e apoiar ações de integração para a advocacia em todo o país.

Em seguida, a presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinela, vai apresentar a palestra ‘Corrupção: ferramentas de controle e consequências’. “Um tema bastante oportuno, principalmente, para o momento atual em que se encontra o país em meio a maior crise moral e ética e nós temos essa missão de também discutir assuntos de interesse da sociedade, por isso o tema estará na Conferência”, afirmou Rodolpho Morais, presidente da OAB Roraima.

Para finalizar as apresentações do terceiro dia do evento, o advogado Paulo Nicholas Nunes, da OAB de Alagoas, apresentará a palestra ‘Sucesso com Direito’, que conta um pouco de sua trajetória como profissional da advocacia e empresário.

A 3a Conferência Estadual da Advocacia de Roraima está sendo organizada pela Escola Superior da Advocacia (ESA) e segue até amanhã (17 de agosto), com mais duas palestras que terá a participação do representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça, Valdetário Monteiro, e do diretor tesoureiro da OAB Nacional, Antonio Oneildo Ferreira.

A entrada para os debates da 3ª Conferência é gratuita, mas a OAB Roraima convida os participantes a doarem alimentos não perecíveis e roupas usadas que serão doadas para famílias desabrigadas e instituições de caridade.

Todas as atividades realizadas este mês para comemorar o dia 11 de Agosto foram realizadas pela Seccional por meio da ESA com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados (Caarr), do Tribunal de Justiça e a parceria do Grupo Perin, Rebouças Distribuidora, Centro Universitário Estácio, Faculdades Cathedral, Grupo Folha de Comunicação e Ágape Turismo.

Alexsandra Sampaio