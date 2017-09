Conferência abordará os temas Avivamento e Influência

Nos dias 8 e 9 de setembro, o Ministério de Jovens da Igreja Batista Getsêmani de Roraima estará realizando a “Conferência Avivados para Influenciar”. O evento é aberto a quem se interessar pelo assunto e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

Segundo contou Hiran Lima, líder de jovens, a ideia de juntar o tema aviamento e influencia surgiu da análise do contraste em que há muitas igrejas sendo abertas e não há uma mudança na sociedade.

“Vemos que o Evangelho está sendo pregado intensamente, mas não estamos fazendo a diferença no mundo. O avivamento é o ato de se avivar, tornar mais vivo e é isso que queremos despertar uma geração para ser ativa e influenciar o amor de Cristo em todos os cantos”, explicou Hiran.

O primeiro dia de evento contará com as palestras do pastor Bruno Tito e do pregador, de Belo Horizonte – MG, Helvécio Coimbra, que abordarão os temas principais da Conferência Avivamento e Influência do evangelho na sociedade.

Já no segundo dia de evento, serão realizadas palestras sobre as formas de influencias, como missões urbanas, comunicação, esporte e louvor.

“Existem várias maneiras de levarmos o Evangelho a todas as criaturas, como manda o Evangelho. Mas, precisamos estar capacitados, pois hoje temos muitas mais ferramentas do que antigamente e precisamos usar cada uma delas da melhor maneira possível”, disse Marta Gardênia, líder de jovens.

Programação

08/09 – Sexta-feira

18h – Credenciamento

19h – Abertura

19h10 – Louvor

19h30 – Palestra – O QUE É AVIVAMENTO

20h10 – Louvor

20h15 – Palestra – AVIVAMENTO E INFLUENCIA

20h55 – Ministração

09/09 – Sábado

14h – Abertura

14h10 – Louvor

14h30 – Palestra: “Transforme”

15h – Palestra :” Adoração: Um estilo de vida e sua influência social”

15h30 – Palestra 2: “Missões Urbanas: Empreendedorismo Social”

16h – Coffe Break

16h20 – Palestra 3: “Os meios de comunicar o Evangelho”

16h50 – Palestra 4: “O esporte como ferramenta Evangelizadora”

17h20 – Louvor

17h40 – Palestra 5: Relacionamentos Transformadores

18h20 – Ministração / Louvorzão /Encerramento

Marta Gardênia