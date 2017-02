Condutores que instalaram chip eletrônico nos veículos podem receber o dinheiro de volta

Os condutores de Roraima que pagaram pela instalação do chip eletrônico do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), podem solicitar o reembolso do valor pago. É preciso se dirigir à DIAR (Divisão de Arrecadação), e preencher o formulário de solicitação de reembolso.

De acordo com o diretor administrativo e financeiro do Detran, Luiz Eduardo Castilho, o valor a ser ressarcido será com juros e correção monetária, e dependerá de quando o usuário efetuou o pagamento, pois será atualizado a partir daquela data, ou seja de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor).

Foram ao todo 6.356 condutores que adquiriram o chip eletrônico, sendo 6.319 em 2014 e 37 usuários em 2015. Com isso o valor total a ser ressarcido foi de R$ 608.302,74. O valor cobrado para a implantação do chip variava entre R$ 95,67, para quem pagou em 2014, e de R$ 101,73, para quem pagou em 2015.

“Até agora apenas 1.187 condutores solicitaram ressarcimento do valor do chip. Ainda restam 5.169 condutores. Solicitamos que esses compareçam no Detran e faça seu requerimento.” disse Castilho.

Documentação

Os documentos exigidos para receber o dinheiro são: cópias e originais do CPF e RG, comprovante de pagamento da taxa (se houver), dados bancários, procuração pública ou particular (no caso de não possuir conta bancária) e a devolução do chip eletrônico.

Os documentos devem estar anexados ao requerimento, que pode ser retirado pela internet, no link: http://www.rr.getran.com.br/siterr/Requerimento%20Taxa%20SINIAV.pdf

O horário de atendimento na Divisão de Arrecadação, e está funcionando das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

Fernando D’Gilfa