Condomínio residencial Ilhas Gregas é liberado para comercialização

O conjunto residencial Ilhas Gregas, o maior condomínio fechado de Boa Vista, localizado na entrada do bairro Cidade Satélite, está pronto para ser comercializado. O empreendimento será lançado no dia 06 de julho pela empresa Brasil Participações e Incorporadora Ltda. As expectativas para a rápida comercialização são boas, segundo o gerente de vendas da empresa, Daniel Tomaz, que aponta como uma grande vantagem do novo empreendimento, a localização estratégica dentro da capital, na zona Oeste. O bairro tem infraestrutura completa, como água encanada, rede de esgoto, energia, iluminação pública e ainda oferece serviços básicos como escola, creche e posto de saúde.

O loteamento está todo documentado e regularizado. “Não há nenhum impedimento legal em nosso loteamento. Sempre estive tranquilo a isso, pois os nossos empreendimentos são registrados no Cartório de Imóveis e com as devidas licenças ambientais”, explicou o empresário Divino Toledo, que atua no segmento imobiliário desde 1982 e já está no mercado de Boa Vista há mais de 10 anos.

Ilhas Gregas

O residencial Ilhas Gregas é o único condomínio fechado de Boa Vista com área de lazer estruturada com piscina adulto e infantil, quadras poliesportivas, churrasqueiras, playground e salão de festas. Além disso, o empreendimento foi projetado para dar maior segurança aos moradores, com guarita e sistema de monitoramento. Outro ponto positivo é o fator financeiro. Os lotes, distribuídos numa área de 46 mil metros quadrados, podem ser adquiridos com prestações a partir de 360 reais, apenas.

Geração de emprego

O empreendimento imobiliário vai impulsionar a economia da capital com a geração de mais de 200 empregos diretos e indiretos com o processo de construção das casas e de toda a infraestrutura do local. – São empreendimentos como este que confirmam o nosso crescimento. É através da geração de emprego e renda, do fortalecimento do comércio, do investimento em infraestrutura que grandes trades comerciais investem na nossa cidade, destacou Divino Toledo.

Uma equipe de corretores credenciados estará à disposição de todas as pessoas interessadas em adquirir um lote no Ilhas Gregas para prestar esclarecimentos, como forma de pagamento e documentos necessários para aquisição do imóvel. – Agradeço a todos os clientes que já se cadastraram para comprar os lotes e que depositaram sua confiança no novo empreendimento e na nossa empresa, conclui o empresário.