Concurso Público: Escolegis ainda dispõe de vagas para preparatório

Iniciaram nesta terça-feira, 10, na Escola do Legislativo – Cursos preparatórios Unidade Silvio Botelho, duas turmas de disciplinas isoladas para concurso público, com os cursos de História e Geografia de Roraima e Informática Básica. As aulas acontecem as terças e quintas-feiras, das 8h às 10h e das 10h às 12h, respectivamente.

Mas para quem perdeu o período das inscrições, que são gratuitas, a Escola do Legislativo está com vagas em aberto para as duas disciplinas. Os interessados podem procurar o prédio da Unidade Silvio Botelho, localizada na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, 1313, das 7h30 às 22h, apresentando documento com foto, original e cópia, e ter mais de 18 anos.

Ao todo, a expectativa é atender aproximadamente 220 concurseiros que almejam a qualificação necessária para concorrer a um certame dentro e fora do Estado. Além do conhecimento, os alunos recebem ainda o material específico de cada conteúdo. Os cursos possuem a carga de 30 horas, cada um, e a previsão de término é no mês de dezembro.

Segundo a coordenadora da Unidade, Raimunda Oliveira, o Poder Legislativo tem oportunizado aos moradores da região e de comunidades adjacentes a chance de um ensino de qualidade. “A Assembleia Legislativa está à frente. Esse é um projeto inovador que trouxe para população de Roraima oportunidades educacionais e de inserção para o mercado de trabalho”, explicou.

Yasmin Guedes