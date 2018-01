Concurso Público: Corpo de Bombeiros empossa aprovados

O Governo de Roraima empossou na tarde desta terça-feira, 2, 90 homens e mulheres aprovados no Concurso Público do Corpo de Bombeiros realizado em 2013. A solenidade de posse foi realizada na sede do Comando Geral do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), no bairro Pricumã.

O comandante geral do CBMRR, coronel Doriedson Silva Ribeiro, destacou o esforço da governadora Suely Campos em dar posse aos novos militares. “Sabemos que o Estado enfrenta dificuldades, mas a governadora atendeu o apelo da população e deu posse aos candidatos aprovados. Ela provou mais uma vez o compromisso que tem com a nossa corporação”, argumentou.

Ele disse ainda que a posse dos novos militares representa um investimento e que irá contribuir com a melhoria dos trabalhos prestados pelo Corpo de Bombeiros. “Com mais militares qualificados na corporação, teremos um controle maior dos efeitos negativos provocados pela estiagem e o período chuvoso”, assegurou.

Adelaide Soares foi uma das candidatas aprovadas. “Para mim é uma honra fazer parte do Corpo de Bombeiros porque a corporação exerce um papel muito importante para a sociedade. Meu pai é policial militar de carreira, e o fato dele prestar serviço à população influenciou bastante na minha decisão de seguir a profissão de bombeiro”, lembrou.

Outro candidato aprovado foi Perciano Alves. Ele disse que a convocação para compor o quadro da corporação era algo muito esperado por ele. “Sempre aguardei com ansiedade minha convocação. Quero agradecer a governadora Suely Campos por cumprir a promessa de campanha, mesmo com a dificuldade financeira enfrentada pelo Estado”, argumentou.

Curso de formação

Os candidatos empossados irão passar pelo Curso de Formação de Soldado Combatente que terá duração de 6 meses, totalizando 1.100 horas de aulas, mais 300 horas de estágio supervisionado.

O treinamento dos militares será realizado na Apics (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago). Outros locais serão utilizados conforme a necessidade da administração pública.

Consta na formação básica do bombeiro militar aulas de ordem unida, educação física, o treinamento de combate ao fogo; busca e salvamento em altura, aquático e terrestre; resgate; atendimento pré-hospitalar e operação de defesa civil.