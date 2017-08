Concurso Literário tem categoria exclusiva para videopoemas

O II Concurso Literário Internacional Palavradeiros dispõem de categoria exclusiva para videopoemas. As inscrições vão até 30 de agosto e qualquer pessoa pode se inscrever.

O videopoema deve ser a versão de um poema de autoria de Aldenor Pimentel, conforme o regulamento. Está prevista premiação para os três primeiros colocados: R$ 100 para o primeiro lugar, R$ 50 para o segundo e R$ 25 para o terceiro.

Também estão previstas as categorias Conto e Poesia. A categoria Conto também é aberta ao público em geral e a história deve ser inspirada em um poema de autor roraimense ou morador de Roraima publicado em livro. A categoria Poesia é voltada a alunos do ensino fundamental e médio de Roraima e o tema é livre.

Esta é a segunda edição do concurso a prever premiação em dinheiro e a primeira a ter abrangência internacional. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail aldenorpimentel@gmail.com. De acordo com o regulamento, os finalistas que estiverem presentes na solenidade de entrega dos prêmios receberão ainda premiação complementar.

O concurso é uma realização do Espaço de Leitura e Pesquisa em Artes Aldenor Pimentel, do Espaço Cultural Harmonia e Ritmo, e tem por objetivo incentivar a produção literária e descobrir novos talentos da literatura brasileira. Na sua primeira edição, em 2016, a ação foi denominada Concurso Literário Aldenor Pimentel.

Outras informações podem ser encontradas no regulamento, disponível em: http://artedealdenorpimentel.blogspot.com.br/2017/07/regulamento-do-ii-concurso-literario.html.

Aldenor Pimentel

O Concurso Literário é uma homenagem a Aldenor Pimentel, jornalista, roraimense, doutorando em Comunicação, poeta, escritor, cineasta, militante, consultor e parecerista na área da cultura. Pimentel é autor da obra Deus para Presidência (2015) e recebeu mais de 30 prêmios e menções honrosas em concursos nacionais de contos, crônicas e poemas. Atualmente, prepara o lançamento do seu primeiro livro de contos, Livrinho da Silva.

Eliane Araújo

Esta edição do concurso homenageia ainda Eliane Araújo, por sua atuação de incentivo à leitura, como professora de Língua Portuguesa e Literatura, em Juiz de Fora (MG) e Boa Vista (RR), durante 27 anos de magistério, nos séculos XX e XXI.

Espaço Cultural

O Espaço de Leitura e Pesquisa em Artes Aldenor Pimentel é um dos ambientes do Espaço Cultural Harmonia e Ritmo, criado em 2015. O Espaço Harmonia e Ritmo fica no bairro Nova Canaã, em Boa Vista, e mantém ainda a Sala de Dança Isabel Santos e um espaço externo para apresentações culturais. Na área da literatura, o Espaço Cultural realizou, desde sua criação, um festival, com lançamento de livro e o Concurso Cultural Aldenor Pimentel, além de saraus literários.

Categorias do II Concurso Literário Internacional Palavradeiros 2017

Categoria | Abrangência | Prêmio (R$)

Poesia (alunos de escolas de ensino fundamental e médio de RR)

1º lugar: 100,00 (aluno); 25,00 (professor)

2º lugar: 50,00 (aluno); 25,00 (professor)

3º lugar: 25,00 (aluno); 25,00 (professor)

Conto (público em geral)

1º lugar: 100,00

2º lugar: 50,00

3º lugar: 25,00

Videopoesia (público em geral)

1º lugar: 100,00

2º lugar: 50,00

3º lugar: 25,00