Concurso literário roraimense divulga resultado

O II Concurso Literário Internacional Palavradeiros divulgou a relação com os seis poemas e contos a serem premiados nesta edição. Com o objetivo de incentivar a produção literária e descobrir novos talentos da literatura, o concurso é uma realização do Espaço de Leitura e Pesquisa em Artes Aldenor Pimentel do Espaço Cultural Harmonia e Ritmo.

Neste ano, a categoria Poesia foi exclusiva para alunos do ensino fundamental e médio de Roraima. A categoria Conto foi aberta ao público em geral. Esta foi a primeira edição internacional do concurso. Os finalistas receberão prêmios em dinheiro: R$ 100 para o primeiro lugar, R$ 50 para o segundo e R$ 25 para o terceiro. O profissional da escola que orientou o poema finalista também será premiado com R$ 25, independente da colocação do aluno.

A premiação será realizada no começo de 2018, em data ainda a ser confirmada.

Está prevista ainda a entrega de premiação complementar aos finalistas presentes na solenidade. Nesta edição, será disponibilizada gratuitamente na internet versão digital da antologia com todos os contos e poemas premiados e textos literários de convidados.

Aldenor Pimentel

O Concurso Literário é uma homenagem a Aldenor Pimentel, jornalista, roraimense, doutorando em Comunicação, poeta, escritor, cineasta, militante, consultor e parecerista na área da cultura. Pimentel é autor das obras Deus para Presidência (2015) e Livrinho da Silva (2017) e recebeu mais de 30 prêmios e menções honrosas em concursos nacionais de contos, crônicas e poemas.

Eliane Araújo

Esta edição do concurso homenageia ainda Eliane Araújo, por sua atuação de incentivo à leitura, como professora de Língua Portuguesa e Literatura, em Juiz de Fora (MG) e Boa Vista (RR), durante 27 anos de magistério, nos séculos XX e XXI.

Espaço Cultural

O Espaço de Leitura e Pesquisa em Artes Aldenor Pimentel é um dos ambientes do Espaço Cultural Harmonia e Ritmo, criado em 2015. O Espaço Harmonia e Ritmo fica no bairro Nova Canaã, em Boa Vista, e mantém ainda a Sala de Dança Isabel Santos e um espaço externo para apresentações culturais. Na área da literatura, o Espaço Cultural realizou, desde sua criação, um festival, com lançamento de livro e o Concurso Cultural Aldenor Pimentel, além de saraus literários.

Confira o resultado do II Concurso Literário Internacional Palavradeiros:

Poesia

1º lugar: Bailarino (Duda Azevedo)

Escola: Ayrton Senna da Silva

Orientadora: Darlete Souza Nascimento

2º lugar: Despedida ao inominável (Fernanda Fonteles Albuquerque)

Escola: Colégio de Aplicação

Orientadora: Maria Adrenalina do Nascimento Oliveira

3º lugar: Liberdade (Kemilly Duarte Mota)

Escola: Colégio de Aplicação

Orientadora: Maria Adrenalina do Nascimento Oliveira

Conto

1º lugar: Dançarina (Don)

2º lugar: Corrida noturna (Gabriel Alencar)

3º lugar: E o fim dos dias findos (Tata)