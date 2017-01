Concurso de Fotografia: público vai decidir melhor imagem dos Jogos de Verão pelo Facebook

O Concurso de Fotografia dos Jogos de Verão 2017 já tem cinco fotos finalistas. E agora, o público vai escolher aquela que mais tem a ver com o “Click de Verão. O vencedor será anunciado no dia 03 de fevereiro. As imagens estão publicadas na fan page da Prefeitura de Boa Vista no Facebook e a foto que obtiver o maior número de curtidas (likes) será a vencedora.

O autor da imagem escolhida será premiado com um vale presente no valor de R$ 600, concedido pela empresa Adidas. Além disso, as cinco imagens selecionadas ficarão expostas durante todo o mês de janeiro no prédio da Intendência de Turismo na Orla Taumanan.

A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) fez uma pré-seleção de 250 imagens e, juntamente com três membros do Fotoclub Roraima, reduziram para 29 selecionadas, excluindo as que foram postadas em períodos fora do estipulado para a inscrição oficial.

“Foi feito processo de “peneira”, analisando e definindo as fotografias que estavam dentro do tema proposto. Tivemos ótimos registros, mas muitas não estavam relacionadas a verão ou esportes. E assim, chegamos às cinco fotografias que agora serão analisadas pelo grande público”, afirmou o superintendente de Esportes da Fetec, João Tambor.

Clique para ver as fotos e votar:

Foto 1 – https://www.facebook.com/PrefeituradeBoaVista/photos/a.1079038148890781.1073741869.273307512797186/1079038272224102/?type=3

Foto 2 – https://www.facebook.com/PrefeituradeBoaVista/photos/a.1079038148890781.1073741869.273307512797186/1079038225557440/?type=3&theater

Foto 3 – https://www.facebook.com/PrefeituradeBoaVista/photos/a.1079038148890781.1073741869.273307512797186/1079038212224108/?type=3&theater

Foto 4 – https://www.facebook.com/PrefeituradeBoaVista/photos/a.1079038148890781.1073741869.273307512797186/1079038178890778/?type=3&theater

Foto 5 – https://www.facebook.com/PrefeituradeBoaVista/photos/a.1079038148890781.1073741869.273307512797186/1079038175557445/?type=3

Fábio Cavalcante