Concurso da Sesau: convocados devem entregar documentos a partir desta terça-feira

Os 477 nomeados da lista de espera do concurso público para a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) deverão apresentar a documentação exigida para prosseguimento à posse dos novos servidores. Os documentos devem ser entregues a partir desta terça-feira, 26, até sexta-feira, 29, no auditório do Palácio da Cultura Nenê Macaggi, das 8h às 13h. Já no sábado,, 30 será realizada a junta médica dos candidatos na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), das 7h30 às 12h.

Na chamada realizada pela governadora Suely Campos, foram servidores em 32 cargos e localidades diferentes. A posse está prevista para o mês de outubro.

Na capital, a maioria dos servidores será lotada no Hospital das Clínicas, que será inaugurado no próximo mês. No entanto, também serão atendidas unidades como os Centros de Atenção Psicossocial, Unidade de Acolhimento e Núcleo de Reabilitação Física. Também serão designados profissionais para as unidades de saúde dos municípios de Alto Alegre, Mucajaí, Amajari, Normandia, Pacaraima, Bonfim, Iracema e Caroebe.

Os documentos podem ser entregues por terceiros por meio de procuração reconhecida em cartório. Dando prosseguimento ao processo necessário para a efetivação dos servidores, no próximo sábado (30) os convocados passarão por avaliação da junta médica na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) das 7h30 às 12h, onde será necessário apresentar os exames listados abaixo.

Em caso de dúvidas, os interessados podem buscar mais informações na Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração).

Confira a lista de documentos a ser entregue:

Original e cópia (ou cópia autenticada) do diploma de graduação na área especifica, devidamente registrado pelo MEC (Ministério da Educação), para o cargo inscrito (Diploma nível superior, certificado de conclusão ensino médio ou fundamental).

Original e cópia (ou cópia autenticada) do título ou residência médica na respectiva especialidade;

Original e cópia (ou cópia autenticada) da respectiva especialização, quando for requisito do cargo;

Original e cópia (ou cópia autenticada) do histórico escolar para o cargo inscrito;

Original e cópia (ou cópia autenticada) do registro profissional no órgão competente da categoria;

Original e cópia (ou cópia autenticada) da Carteira de Identidade (RG);

Original e cópia (ou cópia autenticada) do título de eleitor;

Certidão do cartório eleitoral comprovando a quitação com as obrigações eleitorais (para fins de concurso público);

Original e cópia (ou cópia autenticada) da certidão de casamento;

Original e cópia (ou cópia autenticada) da certidão de nascimento dos filhos ou tutelados;

Certificado de reservista, de dispensa de incorporação ou outro documento de quitação com o serviço militar para o sexo masculino;

Original e cópia (ou cópia autenticada) cartão PIS/PASEP;

Original e cópia (ou cópia autenticada) CIC/CPF;

Original e cópia (ou cópia autenticada) do comprovante de residência: energia elétrica, água ou telefone fixo;

Duas fotos 3×4;

Fotocópia da última declaração do imposto de renda ou de isento (feita a punho ou digitado e com reconhecimento do cartório);

Certidão negativa da receita estadual – Secretaria Estadual da Fazenda;

Certidão negativa de antecedentes criminais do Tribunal de Justiça-RR;

Declaração de bens conforme anexo I publicado no diário oficial do Estado;

Declaração de bens cônjuge conforme anexo II publicado no diário oficial do Estado;

Declaração de não ter sofrido sanção disciplinar conforme anexo III publicado no diário oficial do Estado;

Declaração de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas conforme anexo IV publicado no diário oficial do Estado;

Relação de dependentes para fins de imposto de renda conforme anexo V publicado no diário oficial do Estado;

Relação de dependentes para fins previdenciários conforme anexo VI publicado no diário oficial do Estado;

Informações bancárias para fins de depósito do salário conforme anexo VII publicado no diário oficial do Estado.

Confira os exames que devem ser levados para a junta médica:

· Hemograma Completo;

· Lipidograma Completo;

· Triglicerídeos;

· Glicemia em jejum;

· Ureia;

· Creatina;

· VDRL;

· Urina (EAS);

· Raio-x de Tórax com laudo;

· Exame oftalmológico;

· Exame de sanidade mental

· Avaliação clínica do cardiologista e ECG (Eletrocardiograma) com laudo para pessoas acima de 40 anos.