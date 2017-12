Concurso da Desenvolve oferece 17 vagas

O Governo do Estado vai realizar mais um concurso público. Desta vez, o edital lançado prevê a contratação de 17 pessoas com nível superior para a Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima). Esse será o primeiro concurso público da Instituição Financeira.

O edital com as informações do certame foi lançado nesta quarta-feira, 16, e está disponível no site da Ajuri (www.ajuri.org.br), a mesma instituição responsável pelas produção das provas.

As vagas foram divididas para as seguintes áreas de atuação: 5 para Analista Administrativo, 5 para Contador, 1 Analista de Marketing, 1 Advogado, 2 para Analista de Sistemas, 2 Economistas e 1 Engenheiro Agrônomo.

O Presidente da Desenvolve RR, Weberson Pessoa, disse que essa é a primeira vez que a instituição financeira realiza um Concurso Público desde que foi implantada no Estado. “O concurso foi um acordo feito com o Banco Central para que Agência continue desempenhando as atividades”, destacou.

Ele disse ainda que o concurso público vai contribuir com as atividades da agência, permitindo um atendimento mais eficiente, com pessoas qualificadas. “Precisamos de pessoal com capacitação específica, para que nossos serviços sejam executados com excelência”, enfatizou.

Inscrições

O período de inscrições para o concurso público da Desenvolver-RR será de 8 a 31 de janeiro de 2018. As provas serão aplicadas no dia 18 de maio e o resultado do gabarito será divulgado nos dias 19 e 20 de março.

Para se inscrever, o interessado precisa acessar o site da Ajuri, preencher o cadastro e pagar uma taxa de R$110. O candidato também pode pedir a isenção da taxa no portal da empresa responsável pelo concurso. A solicitação do benefício pode ser feita entre os 8 e 12 de janeiro.

Depois de preencher o cadastro pela internet, o candidato precisa comparecer dentro do prazo de inscrição na sede da Ajuri, no bloco I, na Universidade Federal de Roraima.

A publicação do resultado preliminar do concurso público será dia 6 de abril. O resultado final será divulgado dia 15 de maio. O prazo máximo para a convocação dos candidatos aprovados vai até o mês de junho.

Histórico

A Desenvolve RR é uma instituição financeira que disponibiliza crédito para os pequenos empresários. Foi implantada em 2015 e, desde então, já investiu R$ 6 milhões em créditos, sendo R$ 3 milhões recurso próprio do estado.