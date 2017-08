Concerto emociona pais no Portal do Milênio

Neste sábado, 12, o Instituto Boa Vista de Música (IBVM) presenteou as famílias com um concerto temático que aconteceu no Portal do Milênio. Foram três apresentações de aproximadamente uma hora que contou com o talento da Orquestra de Violões e das bandas Municipal e Realce.

A orquestra foi a primeira a tocar, interpretando grandes sucessos da música regional, da música popular brasileira (MPB), passando também pelo erudito e por temas de filmes. O grupo chegou recentemente de Manaus, onde se apresentou no Teatro Amazonas e participou de uma série de Workshops.

Em seguida, as bandas Municipal e Realce interpretaram grandes sucessos também da Música Popular Brasileira, desde românticos, até sertanejo universitário. Quem compareceu ao portal, aprovou o talento dos músicos e também da iniciativa de levar cultura à população.

“Eu estava passeando com a família e ouvi as músicas. Gostei muito, ainda mais ao ver músicos tão jovens, esbanjando talento. Que mais eventos como este aconteçam”, disse o funcionário público José Mateus Azevedo, que estava na companhia da mulher e dos dois filhos.

Segundo o diretor musical do IBVM, maestro Francisco Carlos Felício, o evento deste sábado foi cuidadosamente preparado para alegrar as famílias, além de oferecer uma opção cultural para a cidade. “Faz parte da nossa agenda de ações que são desempenhadas na cidade, a fim de que toda a cidade tenha acesso a cultura, à arte da música, além de divulgar o talento de nossos músicos”.

O IBVM gora se prepara para o mês das crianças, em outubro, em que tradicionalmente são promovidos concertos temáticos em diversos locais da cidade, inclusive nos shoppings. Posteriormente, vai acontecer no Novembro da Música, com festivais musicais, workshops e concertos.

Fábio Cavalcante