Conceitos matemáticos serão abordados em quatro novos cursos de extensão do IFRR

Para aqueles que admiram a Matemática e que têm interesse em aprender um pouco mais essa ciência, estão abertas, até o dia 1.º de outubro, as inscrições para quatro novos cursos que abordarão conceitos e fatos históricos que marcaram o desenvolvimento da Matemática.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do endereço http://boavista.ifrr.edu.br/extensao/cursos. Os interessados devem clicar em “como participar”, fazer o cadastro e escolher o curso desejado.

Os cursos, destinados à comunidade em geral, serão coordenados pelo professor do curso de Licenciatura em Matemática do Campus Boa Vista (CBV) Adnelson Jati Batista. As aulas vão ser ministradas por acadêmicos, sob a orientação do professor.

De acordo com Batista, a abordagem das atividades será lúdica. “Essa prática leva, de forma divertida, os participantes a construir ou explorar conceitos, estabelecer relações lógicas, integrar percepções, fazer estimativas, além de ser uma grande aliada na socialização dos alunos, uma excelente oportunidade para uma ampla formação dos participantes”, disse.

Atividades ludo-pedagógicas que envolvem os teoremas de Pitágoras e Pick – Este curso será realizado no período de 11 a 25 de outubro e ministrado pelos acadêmicos Sebastião da Silva Malaquias e Fernanda Santana Araújo.

O objetivo é utilizar o fato histórico do uso dos Teoremas de Pitágoras e Pick com o intuito de propiciar a ampliação de conceitos matemáticos apresentados no currículo em relação à geometria plana.

Matemática e Arte

O ensino de geometria a partir das obras de Alberti, Irmão Isidoro Pedro, Wallace WalkerCavalieri, Leocipo e Demócrito – Este curso tem como principais objetivos ampliar conceitos matemáticos sobre a noção de geometria plana e espacial, representar geometricamente situações-problema que envolvam a noção de geometria plana e espacial, desenvolver atividades práticas sobre a noção de geometria plana e espacial, entre outros.

O curso será ofertado no período de 11 a 27 de outubro e ministrado pelos acadêmicos Vithória Araújo Portela e Antonio Marcos dos Santos e Silva

Ambos os cursos terão carga horária total de 40 horas, sendo 20 horas de atividades a distância, por meio da plataforma Edmodo, e 20 horas de atividades presenciais.

Como Thales de Mileto mediu a altura inacessível das pirâmides no Egito antigo – Este curso tem o objetivo de fazer um levantamento bibliográfico sobre como Thales de Mileto mediu a altura inacessível das pirâmides no Egito antigo, ampliando conceitos matemáticos sobre a noção de proporcionalidade, semelhança de triângulos retângulos e razão de semelhança entre triângulos retângulos. Ele será ministrado pelos acadêmicos Guilherme Victor de Sousa Teles, Deandro Santos Golveia e Leandro José da Silva.

Estudo de conceitos matemáticos a partir da construção e exploração de um relógio de sol – Este curso tem como proposta analisar a construção e a exploração de um relógio de sol, por meio de estudos bibliográficos de fatos históricos que relatam o uso de relógios solares por civilizações antigas. “Ampliaremos conceitos matemáticos relacionados a noções de proporcionalidade, semelhança de triângulos retângulos, ângulos e trigonometria. Essa construção colabora com uma prática interdisciplinar, pois recorre a conceitos de geografia como latitude, longitude, fuso horário, azimute, zenite”, complementou Batista.

O curso será ministrado pelos acadêmicos Ellem Rita Vieira de Araújo, Engryd Laura Santos Feitosa e Ronaldo da Silva Santana.

Os dois últimos cursos serão realizados no período de 3 a 27 de outubro e terão carga horária total de 60 horas, sendo 40 horas de atividades a distância e 20 horas de atividades presenciais Os cursos de caráter semipresenciais serão ministrados na plataforma Edmodo.

Virginia Albuquerque