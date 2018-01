Comunidades Ribeirinhas serão atendidas por UBS Fluvial

A saúde das populações ribeirinhas do Baixo Rio Branco ganhará reforço especial com a Unidade Básica Fluvial. O projeto já foi aprovado e os recursos para a aquisição do barco equipado com consultórios médicos, laboratórios e outros equipamentos foi garantido pelo senador Romero Jucá em parceria com o deputado federal Edio Lopes.

O projeto foi elaborado pela Prefeitura de Rorainópolis, responsável por comunidades como Santa Maria do Boaiçu, uma das mais populosas do Baixo Rio Branco, com cerca de 600 habitantes. Para ampliar o alcance do investimento, será formalizado um convênio de cooperação com a Prefeitura de Caracaraí, que também possui comunidades ribeirinhas em seu território.

“O acesso à saúde é uma das principais necessidades dessas comunidades que vivem em áreas isoladas. Com a UBS Fluvial, as prefeituras terão condições de reforçar esse atendimento, com serviços básicos e necessários para melhorar a qualidade de vida dessa população”, explicou o senador.

Conforme o deputado federal Edio Lopes, o barco já foi adquirido e será equipado para receber a equipe profissional, responsável pelos atendimentos. “Não é fácil trazer esse tipo de investimento para as comunidades ribeirinhas do Baixo Rio Branco. Quando defendemos um projeto desse em Brasília, encontramos muita resistência, porque algumas comunidade beneficiadas tem apenas 10, 20 famílias. Por isso, é tão importante ter o apoio de um senador com influência e capacidade de resolução como o senador Romero Jucá”, afirmou o deputado.

O prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, explicou que a saúde está entre as principais demandas dessas populações e que os esforços para fortalecer a atenção básica é prioridade. “Hoje, temos uma Unidade Básica de Saúde em construção na comunidade de Santa Maria do Boaiaçu que vai ampliar o atendimento às populações ribeirinhas. Com a UBS Fluvial, vamos chegar onde as famílias estão, sem a necessidade que elas venham até Santa Maria ou até a sede dos municípios”.

Como cidade-porto, Caracaraí recebe a maior parte dos pacientes da região que sobem Rio Branco em busca do atendimento. “Com esse acordo de cooperação, teremos condições de realizar quatro caravanas por ano. É um reforço importante para cuidar da saúde dos nossos ribeirinhos e sabemos que isso só se tornou viável, graças ao apoio do senador Romero Jucá”, disse a prefeita Socorro Guerra.

Seguro Defeso

Outro benefício assegurado pelo senador Romero Jucá foi o pagamento do seguro-defeso para os pescadores profissionais de Roraima. Nas comunidades ribeirinhas, grande parte dos moradores sobrevive dessa atividade e o benefício representa a única fonte de renda na época de reprodução dos peixes, quando a pesca comercial é proibida por lei.

“A gente sabe que os colegas do Amazonas não receberam o seguro-defeso. E agradecemos muito ao senador Romero Jucá por ter lutado e garantido esse direito para a gente. Sabemos do compromisso do senador com as comunidades do Baixo Rio Branco. Todas as melhorias que existem por aqui, foram trazidas com ajuda dele”, disse Antônio Batista de Souza, mais conhecido como Careca. Ele é pescador e um dos fundadores da comunidade Santa Maria Velha, que reúne cerca de 10 famílias de pescadores e coletores.

Francisco Rodrigues Macedo é pescador profissional há nove anos. Ele percorre toda a região do Baixo Rio Branco explorando a atividade e geralmente, aporta na comunidade de Remanso. Para ele, o pagamento do último seguro-defeso teve uma aplicação especial.

“Minha mãe adoeceu de câncer e todo o dinheiro que recebi com o segur, usei no tratamento dela. Infelizmente, ela não resistiu à doença. Mas, sei que seria muito pior se não tivesse esse recurso. Como pescador, agradeço o apoio do senador”.

Comunicação e Educação

O acesso à internet já é realidade em várias comunidades do Baixo Rio Branco. Essas localidades estão recebendo conexão via satélite, com instalação de roteador para acesso a comunicação via wi-fi gratuitamente, para a comunidade.

Essa estrutura foi viabilizada pelo projeto de inclusão digital, desenvolvido pelo senador Romero Jucá em parceria com o deputado federal Edio Lopes para atender 180 comunidades indígenas e ribeirinhas de Roraima.

“A internet é um importante instrumento de comunicação e principalmente, de educação. Através da internet, professores e crianças terão acesso a cursos e formações que melhoram o aprendizado e o futuro dessas crianças”, reforçou o senador Romero Jucá.

Quadras Esportivas

Santa Maria do Boaiçu terá a primeira quadra coberta da região do Baixo Rio Branco. O convênio deve ser formalizado ainda esta semana, entre a Prefeitura de Rorainópolis e o Ministério dos Esportes.

“Conhecer essa região, me trouxe uma experiência de vida enriquecedora. Reforço a ideia de que os projetos esportivos precisam ser desenvolvidos respeitando as características regionais de cada comunidade e fico feliz em contribuir com a inclusão esportiva na região do Baixo Rio Branco”, disse o secretário Nacional dos Esportes, Leandro Cruz que também integrou a comitiva.

A proposta é que uma segunda quadra coberta seja construída na comunidade de Cachoeirinha. O projeto será elaborado em parceria com a Prefeitura de Caracaraí.

Visita

No total, 10 comunidades foram visitadas. Em todas elas, o grupo de gestores e parlamentares, ouviu as demandas da comunidade e se comprometeu em elaborar projetos para melhorar a infraestrutura desses locais e qualidade de vida das populações ribeirinhas.

Para o morador de Santa Maria do Boaiçu, Sidney Franco de Almeida, receber o grupo representa esperança em um futuro melhor para as famílias. “Quando a gente conversa com pessoas como o senador Romero Jucá, que vem tratar de ações e de projetos, a gente sabe que vem melhoria na forma de trabalho, como a internet e a Unidade de Saúde”, afirmou.