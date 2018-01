Comunidades indígenas recebem sistema de abastecimento de água

O líder comunitário José Melquiades Peres viveu muito tempo dependendo da água que retirava do Rio Surumu, na região de Pacaraima. Nesta sexta-feira, 12, ele comemorou junto com a população da Comunidade Indígena Aleluia, a entrega do sistema de abastecimento de água.

“Nós sempre vivemos aqui, com as mulheres buscando a água no Rio Surumu. Só que essa água vem muito suja, com resto de animais mortos, prejudicando a nossa saúde. Agora, temos água limpinha e isso, melhorou muito pra nossa comunidade”, disse.

A implantação do sistema de abastecimento de água é uma obra realizada com recursos garantidos pelo senador Romero Jucá. Só nesta sexta, mais quatro comunidades indígenas de Roraima receberam o benefício: Brilho do Sol e Teso do Cruzeiro, em Normandia; e as comunidades Aleluia e Cachoeirinha, localizadas em Pacaraima.

“O sistema de água melhora a vida dessa população, a saúde e facilita muito a rotina das famílias. Trouxe esse serviço para mais quatro pequenas comunidades e estou trabalhando na captação de mais recursos para atender todas as comunidades de Roraima, até o final deste ano”, afirmou.

Nesta primeira etapa, o sistema de abastecimento chegou em 18 comunidades. O novo projeto a ser executado pelo Dsei-Leste (Distrito Especial de Saúde Indígena do Leste), atenderá a mais 35 comunidades.

“Essas famílias estão recebendo água encanada e tratada, o que evita que as pessoas adoeçam. Com o apoio que estamos recebendo do senador Romero Jucá, conseguimos melhorar o serviço que o Dsei-Leste oferta e a saúde dos nossos indígenas”, afirmou o coordenador Joseilson Câmara.

Mais investimentos

Além do sistema de abastecimento de água, o senador Romero Jucá garantiu recursos que estão sendo aplicados na instalação de antenas para acesso à internet e na aquisição de gado para as comunidades indígenas.

Ele também contribuiu com a criação da nova Casai do Dsei-Leste com estrutura própria e adqueada pata acolher os pacientes indígenas desses região.