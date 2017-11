Comunidades indígenas de Roraima serão interligadas à internet

O senador Romero Jucá garantiu a aquisição de kits de antenas para a conexão com a internet para atender mais de 280 localidades isoladas de Roraima, melhorando as condições de comunicação das famílias que vivem nesses locais.

Os primeiros 60 kits chegaram ao Estado nesta segunda-feira, 13. O material foi entregue à coordenação Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima (DSEI-Leste) que fará a distribuição dos materiais e será responsável pela utilização dos equipamentos nas comunidades que assiste. A coordenação também recebeu macas para atendimento aos pacientes.

“A internet é hoje, o meio mais rápido e mais barato de comunicação. Nas comunidades atendidas pelo DSEI-Leste, usamos a radiofonia que não é um sistema seguro. Há falhas geradas por fatores climáticos e o serviço não funciona pela noite. Isso, dificulta muito a nossa comunicação. Com a conexão via internet, vamos poder salvar muito mais vidas”, disse Joseilson Câmara, coordenador do DSEI-Leste.

A internet também gera benefícios para os profissionais de saúde. Agora, eles poderão usar esse recurso para atualizar conhecimentos e até solicitar ajuda de outros profissionais pelo sistema Telessaúde. “É um ganho significativo para o trabalho que realizamos. Agradecemos ao senador Romero Jucá pelo seu compromisso em melhorar o atendimento que ofertados aos mais de 50 mil indígenas do DSEI-Leste”, afirmou o coordenador.

Para as comunidades, a comunicação via internet é uma maneira de fortalecer vínculos e compartilhar informações. “A gente vai conseguir formar uma rede mais forte de comunicação, para trocar informações, discutir nossas necessidades e reivindicações. É um ganho importante para nossas comunidades”, afirmou Júlio Macuxi, que é indígena da Comunidade de Maturuca, localizada no município de Uiramutã, um dos mais isolados de Roraima.

Estrutura

Além das antenas, o senador está garantindo aquisição de equipamentos de informática para algumas comunidades. O papel das prefeituras será adquirir e instalar um roteador, permitindo o acesso via wi-fi, ao sinal de internet em cada localidade.

“Mesmo que a comunidade esteja numa área isolada, onde não há sinal de celular, as pessoas poderão se comunicar usando ferramentas como o WhatsApp. Além disso, a internet é estímulo ao desenvolvimento educacional. As pessoas poderão estudar, tem acesso a materiais virtuais, notícias, informações de forma muito mais rápida e acessível”, afirmou Jucá.