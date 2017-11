Comunidades indígenas de Pacaraima recebem ação da Procuradoria Especial da Mulher

Nesta segunda-feira, 27, comunidades indígenas do município de Pacaraima, cidade ao Norte do Estado, receberão uma ação social promovida pela Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa de Roraima. O evento acontece na Comunidade da Roça.

Os moradores das Comunidade Indígena da Roça e de outras do entorno, como Monte Cristal, Xiriri, Pato, Lagoa, Caranguejo, Pedra do Sol e Maruai, receberão palestras informativas sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), os tipos de violência doméstica e os trabalhos de prevenção e combate a violência realizado pela Procuradoria Especial da Mulher por intermédio do CHAME (Centro Humanitário de Apoio à Mulher).

Além disso, uma equipe realizará cortes de cabelo no local das palestras. As crianças terão um espaço dedicado à leitura, através do projeto ‘Tesouro das Letras’ e acompanharão de perto a apresentação de capoeira. “Enquanto elas estarão na leitura, na música, na dança, os adultos estarão participando da palestra sobre violência doméstica familiar”, explicou a procuradora Especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS).

Participam das ações, psicólogas, advogadas e assistentes sociais, com distribuição de material informativo e realização de orientação para quem possuir alguma dúvida. A Procuradoria Especial da Mulher funciona de segunda a sexta-feira na sede do CHAME, na rua Coronel Pinto, nº 524, no Centro de Boa Vista.

Yasmin Guedes