Comunidades indígenas de Amajari são atendidas por programa Cine Ale Cidadania

Cerca de 300 alunos de quatro escolas indígenas do município de Amajari, cidade ao Norte de Roraima, a 164 quilômetros de Boa Vista, participaram na tarde dessa quinta-feira, 30, do Cine ALE Cidadania, programa da Assembleia Legislativa de Roraima, que proporciona o acesso à cultura cinematográfica e atividades de educação.

Marcela Alves Pereira, de 16 anos, mora na Comunidade Indígena Três Corações, e estuda na escola Estadual Indígena Santa Luzia. Com sorriso largo, a adolescente confessou que esse dia ficará marcado na memória, pois foi a primeira vez que entrou em uma sala de cinema. “Emoção de estar no cinema, estou muito feliz. Achei tudo maravilhoso”, disse a menina. Segundo ela, ao longo do caminho, todos os colegas comentavam sobre as expectativas para o dia. “A gente conversava sobre como seria, de quem não tinha assistido e tudo é emoção para nós da escola Santa Luzia”, completou.

Não só as crianças e adolescentes aproveitaram o momento para descobrir outras experiências. O gestor da escola, César Augusto Cunha, foi um entre as dezenas de pessoas que admitiram nunca ter ido ao cinema. Ele aproveitou para agradecer a oportunidade dada a outras pessoas de terem acesso a mais uma fonte de conhecimento. “Nós temos muitos alunos carentes e que nunca tiveram a oportunidade de participar de nada na vida. São do interior e esse momento está sendo gratificante para eles”, ponderou.

Além dessa instituição, participaram da sessão de cinema estudantes das escolas estaduais indígenas Manoel Horácio, situada na Comunidade do Guariba, Tuxaua Raimundo Tenente, na Comunidade do Araçá, e Tobias Barreto, na Comunidade da Mangueira. Na entrada, os alunos receberam pipoca, refrigerante, água mineral e óculos para assistir ao filme ‘Liga da Justiça’, em 3D.

O deputado Marcelo Cabral (PMDB) esteve presente para recepcionar os estudantes na entrada do cinema. Ele destacou que para muitas pessoas, esse foi o primeiro contato direto com a sétima arte e disse que o programa tem contribuído com o acesso à cultura. “Graças à parceria da Assembleia Legislativa, em nome do presidente Jalser Renier, pela oportunidade em trazer as crianças e adolescentes do meu município que é o Amajari”, falou.

A intenção do programa, segundo o presidente do Poder Legislativo, deputado Jalser Renier (SD), é atingir estudantes de todos os cantos de Roraima, pois o Cine ALE Cidadania vai além de uma tarde de lazer. “A Assembleia se preocupa com a educação de nossas crianças e adolescentes. Quando eles vão ao cinema, aprendem sobre valorização social, cuidados com a saúde e respeito ao próximo. Isso é importante para formação de cada cidadão”, declarou.

Yasmin Guedes