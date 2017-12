Comunidades do Baixo Rio Branco participam de competições esportivas

Enquanto os aviões não ocupam o espaço da pista de pouso, as marcações nela são para mostrar o ponto de chegada para os atletas que vão disputar os 100 metros e 200 metros. Perto dali, no arborizado terreno da Escola Estadual José Bonifácio, sob a sombra de imensos jambeiros, a caixa de areia já está pronta para receber os primeiros saltadores, que irão disputar quem chega mais longe.

Esse é o cenário da vila de Santa Maria do Boiaçu, localizada às margens do rio Branco, município de Rorainópolis. Pelo rio, são 300 quilômetros de distância de Caracaraí, de onde partiu a balsa levando a equipe da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), responsável pela primeira edição dos Jogos Integrados do Baixo Rio Branco.

Ribeirinhos de várias vilas da região navegaram até Santa Maria do Boiaçu para participar das disputas de atletismo, futebol de campo, vôlei, tênis de mesa, além de atividades de recreação com diversas brincadeiras.

Futuras promessas

Enquanto explicava os fundamentos básicos para as crianças que iam participar da prova de salta em distância, Hércules Ferreira, um dos árbitros da equipe de organização dos Jogos, observa com atenção cada um dos participantes.

Um dos meninos chama atenção ao tomar uma distância enorme do local do salto. Charles Vieira consegue saltar 3,08 metros, causando espanto e admiração em todos que acompanhavam.

“Esse é um dos principais objetivos desses Jogos: descobrir jovens promissores nas modalidades que realizamos. Eles participam mais como uma forma de brincadeira, mas conseguimos identificar quem se destaca e orientamos os professores das comunidades a incentivar a prática esportiva entre esses jovens”, disse Hércules.

Na disputa dos 100 metros, quem chamou a atenção foi Dionildo Ventura, que completou o percurso em 12,27 segundos. “É um tempo muito bom para quem não faz um treinamento específico para a modalidade. Queremos ver todos esses jovens na disputa dos Jogos Escolares, e quem sabe, representando Roraima em competições nacionais”, complementou Hércules.

Programação

As primeiras disputas começaram no fim da tarde desta terça-feira, 12, mas a abertura oficial dos Jogos Integrados do Baixo Rio Branco será nesta quarta-feira, 13. Até sábado, 16, todos os cantos da Vila de Santa Maria do Boiaçu serão tomados por competições esportivas que vão trazer à tona o espírito esportivo dos ribeirinhos da região.

“É uma forma de incentivar a prática esportiva entre nós, moradores da região, e principalmente entre os jovens com idade para participar dos Jogos Escolares”, comemorou Edivaldo Franco, secretário escolar da Escola Estadual José Bonifácio.

