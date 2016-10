Comunidades de Caracaraí recebem serviços da Justiça Itinerante

No período de 17 a 21 de outubro a unidade móvel da Vara da Justiça Itinerante levará atendimento aos moradores do município de Caracaraí. As visitas serão concentradas nas comunidades de Vila Itã, Vila Serra Dourada, Vila Novo Paraíso, Vila Petrolina e Vila Vista Alegre.

Todos os serviços disponibilizados são gratuitos. Entre eles, estão: Divórcio Consensual, Declaração de União Estável, Pensão Alimentícia e Reconhecimento de Paternidade/Maternidade, sendo este último efetivado por meio do Programa Pai Presente.

O Poder Judiciário de Roraima conta com o apoio do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual, entre outros parceiros, para a realização dos trabalhos da Justiça Itinerante no município de Caracaraí.

Os serviços da Justiça Itinerante serão prestados das 8h às 16h.

Confira os locais de atendimentos:

Dia 17 de outubro – Vila do Itã

Local: Escola Estadual Sebastião Benício da Silva

Dia 18 de outubro – Vila Serra Dourada

Local: Escola Estadual Maria de Lima Uchôa

Dia 19 de outubro – Vila Novo Paraíso

Local: Escola Estadual Padre Calere

Dia 20 de outubro – Vila Petrolina do Norte

Local: Escola Estadual Roraima

Dia 21 de outubro – Vila Vista Alegre

Local: Escola Estadual Edmur Oliva