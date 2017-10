Comunidade Indígena Vista Nova promove VI festa do Peixe

A Comunidade Indígena Vista Nova, localizada na região do baixo São Marcos está promovendo no período de 5 a 7 de outubro a VI festa do Peixe. O festejo já é uma tradição na Comunidade e a Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI) apoia estas festividades.

A programação segue até sábado, 7. e conta com torneios esportivos para crianças e adultos, campeonato de pesca que dá a vitória para quem pescar o maior peixe, além de corrida de cavalo e programação cultural a noite.

De acordo com o professor indígena Brito Lima Araújo a pesca é uma tradição e uma das principais atividades econômicas na Comunidade e que as crianças das escolas da localidade já estudam desde cedo temas relacionados à pesca incluindo preservação ambiental, importância da atividade para subsistência e renda na comunidade, entre outros. “Nós procuramos estimular nas crianças com atividades lúdicas e aulas de campo, o conhecimento sobre o ofício de muitos pais e avôs da localidade”, disse.

A tuxaua da Comunidade, Nedir Mafra enfatizou que a Festa também tem o propósito de resgatar tradições além da atividade pesqueira. “O nosso festejo busca resgatar as tradições indígenas de antigamente, dos nossos pais e avós. É muito importante a participação e integração de todos”, frisou.

O Superintendente de Assuntos Indígenas da SMAI Iris Rocha Filho destacou que é importante o apoio a eventos como esse nas Comunidades Indígenas. “O nosso propósito é também promover a integração das Comunidades e ajuda-los a se desenvolver economicamente”, concluiu.

Calendário festivo

A Superintendência de Assuntos Indígenas da SMAI está organizando o calendário com as datas festivas de cada Comunidade, como forma de estabelecer estas datas e fixá-las no calendário oficial da pasta.