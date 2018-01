Comunidade indígena do município recebe orientações sobre técnicas de plantio

A Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas deu inicio a três projetos para as Comunidades Indígenas na área Rural da Capital. O primeiro projeto é o HF (Hortifruti), que tem como objetivo transmitir conhecimento das melhores técnicas de manejo das culturas com aumento da produtividade e habilitando os membros das comunidades para dar continuidade na produção de forma independente e eficiente.

O projeto HF contempla cinco etapas: a primeira consiste na estruturação do solo, com a abertura das áreas destinadas ao plantio e preparação do solo. Na segunda etapa as comunidades receberão os kits de irrigação do projeto. A terceira etapa segue com o plantio. As próximas etapas contemplam o acompanhamento e a colheita. Serão três ciclos ao todo: o primeiro de melancia/abobora, o segundo com o plantio de melão e o terceiro com o plantio de milho.

Simultaneamente à preparação para o projeto HF, os técnicos da secretaria trabalham também para iniciar o projeto de culturas de inverno, que prevê o plantio de milho e mandioca. O objetivo é tornar os agricultores indígenas aptos a produzir com eficiência e melhorar a qualidade da alimentação nas comunidades indígenas, a fim de combater a desnutrição e possibilitar o alimento também para a engorda dos animais.

As etapas do projeto de culturas de inverno consistem na preparação do solo com a abertura de área e o plantio no início do período das chuvas, no começo de maio. O terceiro projeto é um piloto que contempla a instalação de hortas em todas as escolas, sendo neste primeiro momento nas Comunidades de Vista Alegre e Campo Alegre.

Para o Secretário Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas Marlon Buss, todos os projetos tem a finalidade educativa e principalmente o propósito de melhorar a qualidade alimentar dos indígenas.