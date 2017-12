Comunidade do Amajari comemora aniversário do IFRR com arraial

A comunidade interna e a externa do Campus Amajari (CAM) comemoram, nesta terça-feira, dia 27, com um grande arraial, os 24 anos do Instituto Federal de Roraima (IFRR). A festa se inicia às 16 horas, com apresentação de dança, e segue até às 20h30, com concurso de xote.

A festa junina integra a programação de aniversário do IFRR, organizada por cada um dos cinco campi e pela Reitoria. O arraial terá escolha do rei e da rainha caipira, desfile caipira, venda de comidas típicas, quadrilha maluca, bingo e muita música da banda CAM SOM, formada por servidores e alunos.

De acordo com o coordenador de eventos, Ramon Queiroz, a abertura vai ter o corte do bolo de aniversário e, em seguida, a participação de alunos na brincadeira “Pamonhada na cara”, um jogo de perguntas sobre a produção de milho e questões relacionadas ao IFRR. “É um momento de diversão e de testar os conhecimentos”, explicou.

Queiroz lembra que os alunos do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Fotografia vão exibir um documentário sobre o Município do Amajari. Para arrecadar fundos para a formatura, as barracas estarão sob a responsabilidade das turmas do 3.º ano.

Quem também vai aproveitar o momento será a Comissão de Processo Seletivo do CAM, que vai divulgar o processo seletivo do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio regular, que ocorre de 26 de junho a 7 de julho. São 30 vagas para ingresso no segundo semestre de 2017.

Confira a programação

16h – Abertura com apresentação de dança (cantar parabéns para o IFRR)

16h30 – “Pamonha na cara” (quiz sobre produção de milho e IFRR)

17h – Escolha do rei e da rainha caipira (apuração dos pontos)

18h – Desfile caipira

18h30 – Bingo

19h – Exibição de documentário sobre o Amajari (produção dos alunos do curso FIC de Fotografia)

19h30 – e Música ao vivo

20h – Quadrilha maluca

20h30 – Concurso de xote

Bingo durante arraial do CAM vai ajudar ex-aluna

Egressos das primeiras turmas (104-105) do curso Técnico em Agricultura do Campus Amajari promovem amanhã, dia 27, durante o arraial do CAM, um bingo em prol da colega de curso Jennifer Souza Silva, 21, que, devido a um acidente de trânsito, está internada desde fevereiro no Hospital Geral de Roraima.

As cartelas serão vendidas durante o evento ao preço de R$ 3,00 cada uma, e duas por R$ 5,00. Além de ajudar, os compradores vão concorrer a dez brindes. O valor arrecado vai ajudar na compra de medicamentos e de produtos de uso pessoal para Jennifer, que passou dois meses e doze dias na UTI, e hoje está em recuperação em um leito do HGR.

Conforme uma das organizadoras e amigas de infância de Jennifer, Nalim Lourenço, a ação visa ajudar a jovem, que vai para o quinto mês dentro de um hospital e que precisa da ajuda de todos. “Esse acidente mudou completamente a vida dela e de quem está a sua volta. A nossa forma de ajudar é promovendo esses eventos e contando com a solidariedade de quem vier ao arraial”, disse.

Segundo Nalim, tudo foi muito rápido. Jennifer tinha iniciado um curso superior em Boa Vista e, na primeira semana de aula, sofreu o acidente ao atravessar, caminhando, uma rua no período da noite para chegar a casa. Agora, os colegas se juntam para conseguir arrecadar recursos e ajudar a jovem.

Rebeca Lopes