Comunidade de Boa Vista ganha CRAS totalmente reformado

Mais espaço e melhores condições de atendimento à comunidade. É assim que ficou a nova estrutura do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro União.

A obra, entregue nesta sexta-feira, 25, contou com investimentos do Governo Federal articulados pelo senador Romero Jucá. “Reconheço a importância do CRAS para a comunidade. É nesse ambiente que a Prefeitura desenvolve projetos como o Família que Acolhe, reconhecido internacionalmente. As famílias e os profissionais que trabalham aqui, merecem esse novo espaço”.

Em Boa Vista, além da política de atenção social básica, os serviços dos CRAS são incrementados pelos programas próprios da Prefeitura. A aposentada Iva Buckley, 80, é uma das beneficiadas com esse trabalho. Ela participa há mais de 10 anos do programa Cabelos de Prata, projeto social que promove saúde e a valorização da pessoa idosa.

“Venho no CRAS União todos os dias. É onde encontro meus amigos, danço e faço meus exercícios. Gostei muito da nova estrutura porque tem mais espaço pra gente”, disse.

O prédio ganhou recepção climatizada, salas administrativas, salas de atendimento e uma área coberta para atividades recreativas. Na unidade, são atendidas 5.590 famílias dos bairros Cidade Satélite, Jardim Primavera, Santa Teresa, Tancredo Neves, Caimbé, Psicultura e do bairro União.

“Com o CRAS, trazemos os serviços sociais diretamente para a comunidade. É um trabalho muito importante porque nos ajuda a cuidar das pessoas. Já temos o Cabelo de Prata, os grupos de convivência, os serviços do Cadastro Social Único e vamos fortalecer o atendimento do Família que Acolhe nessa nova estrutura”, afirmou a prefeita Teresa Surita.

Janini Marques