Comunidade Darora celebra a cultura indígena em homenagem ao Dia do Índio

O Dia do Índio é uma importante data para reforçar a identidade, a cultura e as tradições dos povos indígenas. Celebrado neste dia 19 de abril, a data foi marcada em Boa Vista pelo campeonato de arco e flecha, que ocorreu na Comunidade Dadora. O objetivo do evento é divulgar e vivenciar as práticas da cultura indígena, além de repassar os conhecimentos para as novas gerações.

Crianças, jovens e adultos participaram das competições, que simulava a caça de um animal com os obstáculos que aumenta a dificuldade de acertar o alvo. Um dos idealizadores do campeonato, Frank Mota, professor da Escola Municipal Indígena Vovó Tereza da Silva, destacou a importância de manter viva a tradição da região.

“As crianças também participaram, algumas competindo, outras observando, torcendo. Entendemos que essa é uma forma de repassarmos o conhecimento para elas, além de poderem vivenciar a cultura do nosso povo. Elas também aprenderam a confeccionar e manusear o arco e flecha com a ajuda dos pais e avós” disse o professor.

O campeonato segue ao longo da semana de forma eliminatória, até que saia o vencedor. A premiação para o primeiro lugar é de 250 reais, 150 para o segundo e 100 para o terceiro.

A tuxaua da comunidade, Beni Souza da Silva ressaltou que esse é um dia de festa para os povos indígenas de todas as etnias. “Hoje lembramos nossos antepassados que um dia passaram por aqui e deixaram essa cultura do arco e flecha para nós. Agora passamos para os nossos filhos e netos, para que nossos costumes se mantenham sempre vivos. Essa competição é um momento cultural de muita alegria e também de descontração”, disse.

O secretário municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, Marlon Buss, reforçou o compromisso que a Prefeitura de Boa Vista tem com as comunidades indígenas localizadas no município. Recentemente na Comunidade Darora foi implantada energia solar. A prefeitura ainda promove anualmente a vacinação contra a febre aftosa de todo rebanho bovino da área indígena do município, sem nenhum custo para a população, além de fazer a limpeza e retirada de lixo dessas localidades periodicamente.

“Não poderíamos deixar de prestigiar esse dia tão especial e de alegria, pelo respeito e compromisso que a gestão municipal tem com os povos indígenas de Boa Vista. A prefeita Teresa Surita tem trabalhado para trazer cada vez mais alternativas que possam melhorar a qualidade de vida da população indígena. Muitos projetos estão sendo implantados nas comunidades como, por exemplo: a cultura do milho, hortifrute, para que com isso, possamos renovar a as alternativas de negócios e, muita coisa boa ainda estar por vir”, destacou.

Programação

Na sexta-feira, 21, e no sábado dia 22, é a vez da Comunidade Campo Alegre festejar o Dia do Índio com uma vasta programação que inclui diversas competições, danças, artesanato.

Shirléia Rios