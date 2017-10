Complexo Ayrton Senna: lazer, esporte, gastronomia e diversão para toda família

Já dizia o famoso ditado “A primeira impressão é a que fica”. Em Boa Vista é assim! O visitante sai do Aeroporto Internacional e já se depara com o mais completo espaço de lazer da capital, o tradicional Complexo Ayrton Senna. Ao longo da avenida Cap. Ene Garcez, estão as Praças das Águas, Velia Coutinho, Fábio Marques Paracat e do Triângulo.

São cerca de 2km das mais variadas opções para quem gosta de lazer, esportes, skate, bicicross, fazer caminhadas e atividades físicas na academia ao ar livre. O visitante pode aproveitar ainda a culinária nas praças de alimentação, quiosques e restaurantes. Para a criançada, há opções de playgrounds, Praça das Águas e a magia do Portal do Milênio.

A primeira parada é na belíssima Praça do Triângulo, lugar agradável com um paisagismo propício a piqueniques e ensaios fotográficos aos finais de semana. Os raios do pôr do sol nesse local são incríveis.

Há diversão garantida para a criançada ao longo do complexo com diversos brinquedos com balanços, cavalinhos, minhocão, escorregadores, caracol e muito mais. Os playgrounds têm revestimento moderno com piso emborrachado – para ninguém ralar o joelho.

Duas academias ao ar livre foram instaladas ao longo do complexo. Quem faz caminhada ou corrida nestas áreas, pode parar e aproveitar os equipamentos para fortalecer o muque.

Ao todo, são 10 quadras esportivas, uma pista de bicicross e uma de skate. Só fica parado quem quer! Dá para jogar futebol de areia, futsal, vôlei de praia, basquete, tênis, sem falar na ciclovia que passa pela lateral da avenida, possibilitando passeios agradáveis e seguros ao ar livre.

Com arquitetura “pra lá” de inusitada, o Cine Super K desperta curiosidade e chama a atenção de quem visita Boa Vista pela primeira vez. O interior também é um atrativo a parte. Com pilares esculpidos, o visitante sente como se estivesse na era do gelo.

A Praça de eventos Fábio Marques Paracat foi construída no complexo Ayrton Senna para receber os grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Boa Vista, como o Boa Vista Junina, o Carnaval e o Natal da Paz. É também aberto a eventos de outros seguimentos.

O brilho das águas e as músicas clássicas fazem deste espaço um santuário de beleza, um local agradável para passeio em família e momentos românticos. A Praça das Águas está mais moderna e bonita e com um sistema de carregador solar para ninguém ficar sem bateria.

A Praça das Águas abriga também o Portal do Milênio, inaugurado na virada do século 20 para o 21, simbolizando a passagem para uma nova dimensão e uma nova fase da cidade. O Portal tem 16 metros de pura magia, encanto, e, com ele ao fundo, as selfies saem mais lindas.

Carne de sol, açaí, tacacá, sanduíches, salgados, yakissoba e pratos elaborados são alguns dos aperitivos que os 32 quiosques da Área de Alimentação da Praça das Águas têm a oferecer das 18h às 23h. O espaço é amplo e arejado, ideal para encontros em família, amigos e colegas de trabalho.

Ao longo do Complexo, o visitante também encontrará outras variedades de opções gastronômicas. Têm o Bobs, Restaurante Meu Cantinho, a Sorveteria Pecado da Gula; a Pizzaria e Choperia Trevo, Guaraná do Marivaldo e o Guaraná Mania.

Tem ainda o PitStop, uma tradicional lanchonete e restaurante da cidade, onde as pessoas aproveitam para soltar a voz no karaokê, comer e se divertir. O local funciona 24 horas servindo café da manhã, lanches, almoço e jantar.

A arte também está presente no Complexo Ayrton Senna com o Centro de Artesanato e Informação Turística Velia Coutinho. O Centro está aberto das 16h às 22h, de segunda a sábado. O local recebe turistas de todas as partes do Brasil e do mundo, que se encantam com o trabalho dos artesãos roraimenses e levam um pouquinho de Roraima para o mundo.

As aulas da Academia Aberta Todas acontecem no Palco Velia Coutinho nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30. Este é um dos polos que mais atraem participantes e adeptos das atividades físicas monitoradas. Os instrutores fazem um treino intenso com duração de uma hora, com ginástica localizada, exercícios aeróbicos, uso de step, tudo embalado ao som de músicas dançantes. É grátis!

O lugar serve de inspiração para artistas com Carlos Daniel Matos, 18, e Augusto Neves, 20. Em meio à beleza da praça, ao verde e as flores, muitos compositores aproveitam a calmaria e a natureza em um só lugar. “Este lugar é inspirador e encanta qualquer artista”, disse Carlos.

O pôr do sol na Praça Ayrton Senna é lindo e pode ser visto de qualquer lugar. Além das quadras de esportes, o complexo tem muitas áreas verdes e belíssimos gramados para piqueniques em família. Mas lembre-se. Se sujar, limpe!

Não adianta ser só linda. Tem que oferecer qualidade de vida e entretenimento para todos os gostos. Por isso, em quase todo o complexo há sinal de internet Wifi. Não tem senha e é de graça. Basta se conectar na rede BVOnline.

Muitas pessoas adeptas às práticas saudáveis utilizam às estruturas do local, o ar fresco da natureza e as sombras das árvores para correr e fazer caminhadas. É só colocar o tênis e partir para a praça.

É muito comum aos finais de semana ver equipes de outros estados participando de torneios locais, contra equipes boavistenses. Neste ano, as quadras do complexo sediaram os Jogos de Verão, que contou até com equipes de outros países em diversas modalidades esportivas.

As praças recebem todo tipo de público, grupos culturais e artísticos. Há espaço para todos e o que vale é o respeito entre as pessoas. Afinal, em Boa Vista quase todo mundo se conhece. Quando não é parente, é amigo de primo, conhecido de irmão e por aí vai.

Nas praças recém-inauguradas, é muito comum ver famílias com crianças pequenas passeando e aproveitando os espaços. Por aqui, você pode caminhar, correr, andar de patins, treinar em equipamentos de ginástica ou apenas apreciar a natureza e as lindas flores, bem cuidadas, por sinal.

O projeto Caminhos de Memória, da Prefeitura de Boa Vista, recorda, com informações e fotografias, histórias dos pioneiros da capital. Basta caminhar um pouco que várias dessas placas surgem pelo caminho.

Por lá já apareceram o Darth Vader, Batman, Incrível Hulk, Mulher Maravilha, entre outros personagens infantis como o Homem Aranha, que tirou uma onda na pista de skate, localizada em frente ao cinema.

Toda a extensão do complexo Ayrton Senna recebeu investimentos e foi revitalizado. A praça é de todos, sejam turistas ou boavistenses, por isso é importante que cuidem, mantenham o local limpo, preservem a natureza, não destruam as plantas, árvores e utilizem os equipamentos com responsabilidade. Só assim teremos uma cidade melhor e poderemos viver numa sociedade mais evoluída.

Ceiça Chaves