Comitiva do Amapá vem a Boa Vista conhecer projetos municipais

Uma comitiva de 19 pessoas do Amapá (AP) veio a Boa Vista conhecer os projetos desenvolvidos pela prefeita Teresa Surita, que em 2016 conquistou o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O encontro ocorreu, nesta quarta-feira, 13, no auditório da Prefeitura e contou com a presença de prefeitos, agentes de desenvolvimento, superintendentes, diretores e conselheiros do Sebrae.

A superintendente do Sebrae-RR, Luciana Surita, disse que a instituição lida diariamente com o desafio de contribuir com o desenvolvimento das comunidades e gerar novas oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo os empreendedores locais.

“Esse trabalho não seria possível sem o apoio de uma rede de parceiros que juntos com o Sebrae acreditam que é possível transformar a vida das pessoas por meio dos empreendedores. Boa Vista é uma cidade que encanta com suas ruas amplas, iluminadas e arborizadas. Além disso, tem se tornado referência em gestão e qualidade de vida para os outros municípios brasileiros”.

Participam da comitiva, 13 prefeitos, presidente da Câmara de Vereadores, superintendente e técnicos do Sebrae/AP. O superintendente do Sebrae-AP, João Carlos Alvarenga, informou que conheceu o trabalho desenvolvido pela gestão municipal de Boa Vista durante um evento e se interessou pelos projetos que levaram ao prêmio de boas gestões.

“No ano passado conversamos com a prefeita durante um encontro dos gestores municipais da região Norte e solicitamos esta visita. Dos 16 prefeitos do Amapá, 13 estão presentes aqui. Ficamos muito entusiasmados com a apresentação da cidade, urbanização e cuidado, principalmente por ser uma cidade da Amazônia, por isso precisamos nos espelhar naquilo que é nosso e que parece com o que temos”, comentou.

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

No ano passado, a prefeita Teresa Surita, com o projeto Eu Amo Boa Vista – Cidade Empreendedora, venceu a categoria Melhor Projeto da Região Norte do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor biênio 2015/2016.

Programação do Encontro de Prefeitos

Nesta quinta-feira, 14, ocorre o Encontro Estadual de Prefeitos, Agentes de Desenvolvimento e Comitê Gestor Municipal, a partir das 8h, no auditório Makunaima, na unidade Sebrae São Francisco.

De acordo com a gerente da Unidade de Políticas Públicas e de Desenvolvimento Territorial do Sebrae-RR, Núbia Batista, a programação do encontro envolve palestras, lançamento do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor e talk show com prefeitos.

“A 10ª edição do Prêmio abrange de 2017 a 2019. A iniciativa pretende reconhecer a capacidade administrativa dos gestores públicos que tenham implantado projetos de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública”, informou.

Neidiana Oliveira