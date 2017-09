Comitê Estadual de Precatórios realiza primeira reunião

A Coordenadora do Comitê Estadual de Precatórios de Roraima, juíza Bruna Zagallo, realizou na tarde desta quarta-feira, 30, a primeira reunião do órgão, formada ainda por representantes da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, MPE, MPF, AGU, OAB, Federação de Municípios e Ministério Público do Trabalho.

A magistrada apresentou uma síntese da situação relativa aos precatórios do Estado de Roraima, com destaque para as negociações com o Governo para pagamento de repasses em atraso que somam cerca de R$ 90 milhões.

Na ocasião, foram esclarecidas a natureza e finalidades do Comitê que será o responsável pela implantação das diretrizes traçadas pelo Fórum Nacional de Precatórios, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, além de firmado entendimento para a apresentação, deliberação e aprovação de propostas relativas à melhoria do processo de pagamento de precatórios.

Participaram da reunião a juíza trabalhista Edna Maria Fernandes Barbosa, a juíza Federal Luzia Farias da Silva Mendonça, o procurador do Estado Sandro Bueno dos Santos, o promotor de Justiça Luiz Antonio Araújo Souza, o advogado da União Alan Pinto Teixeira Alves, a procuradora do Trabalho Safira Nila de Araújo Campos, o advogado Alexandre Cesar Dantas Soccorro, e a chefe do Núcleo de Precatórios Valdira Silva.

Bruna Zagallo apresentou as atribuições do Comitê e do Núcleo de Precatórios do Tribunal enquanto órgão que acompanha o aporte de recursos mensais por parte dos entes devedores, realizando o rateio com as Justiças do Trabalho e Federal para o pagamento de dívidas judiciais de entes públicos em processos comuns, trabalhistas e federais. “Essa primeira reunião é muito importante na medida em que podemos expor as ações implementadas, bem como ouvir as sugestões, para balizamento das nossas ações”, disse.