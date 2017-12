Comissões limpam pauta em reunião após sessão plenária

As comissões de Saúde e Saneamento e a de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, da Assembleia Legislativa, analisaram e votaram nove projetos de lei, durante reunião nesta quarta-feira, 13, após sessão plenária na Assembleia Legislativa. Algumas proposições foram liberadas para outras comissões e outras irão para votação em plenário.

Na Comissão de Saúde, os deputados aprovaram, após análise, um projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Cabral (PMDB), que propõe a diferenciação do cardápio da merenda escolar para estudantes diabéticos. A matéria prevê que as instituições de ensino auxiliem no controle dessa enfermidade com a diferenciação da merenda escolar, em parceria com a família. Para isso acontecer, os pais ou responsáveis devem assinalar, na hora da matrícula, a condição diabética do estudante. A diabetes é uma doença que atinge milhões de pessoas anualmente e que tem crescido o diagnóstico no meio infantil e infantojuvenil.

Também de autoria do deputado Marcelo Cabral, os parlamentares analisaram e aprovaram um projeto que prevê a instalação de banheiros químicos ou fixos em locais de feiras livres no âmbito do Estado de Roraima. Além disso, o pemedebista apresentou outra proposta que cria um espaço adequado para recolhimento e destinação correta para pneus usados.

“Hoje na Comissão de Saúde [e Saneamento] tivemos nove projetos de autoria de vários deputados, referentes a assuntos como, por exemplo, obrigatoriedade de banheiros fixos ou químicos nas feiras livres. Tivemos de depósito para coleta de pneus inservíveis, porque sempre um pneu jogado na rua é problema de saúde pública”, contou a presidente da Comissão, deputada Aurelina Medeiros (PODE).

Tornar obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação das crianças no ato da matrícula em escolas públicas em Roraima é o que prevê o projeto de lei da deputada Lenir Rodrigues (PPS), aprovado pelo grupo, bem como outra matéria que indica o atendimento domiciliar de vacinação para pessoas impossibilitadas de deslocamentos, como idosos, doentes e pessoas com deficiência, de autoria do deputado Jorge Everton (PMDB).

Na mesma linha, um projeto de lei do deputado Mecias de Jesus (PRB), que dispõe de atendimento por meio de órgãos públicos para pessoas com deficiência ou idosos que não tenham formas de deslocamento até o respectivo local. Outra proposta aprovada pela Comissão prevê a inserção do tipo de deficiência na cédula de identidade, de autoria do deputado Zé Galeto (PRP), como forma de evitar constrangimentos.

Dois projetos, ainda do deputado Mecias de Jesus, orienta que o sistema público de saúde conceda cirurgias reparadoras para pacientes de pós-bariátricas e de recuperação das mamas para mulheres acometidas por câncer ou que tenham seis excessivamente grandes.

“Todos eles já passaram por algumas comissões e que tiveram a análise e, em sua totalidade, todos foram aprovados. Agora seguirá os trâmites normais e seguirá para o plenário para votação e aprovação”, complementou a presidente da Comissão.

Outra comissão

Ainda nessa quarta-feira, integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, do Poder Legislativo, analisaram os projetos de lei 098/17 e 031/17, que tratam sobre a isenção do pagamento de taxa para maiores de 60 anos em eventos esportivos e inserção do tipo de deficiência na cédula de identidade, respectivamente.

Yasmin Guedes