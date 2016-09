Comissão que irá analisar PEC 199/16 foi instalada nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 20, a Câmara dos Deputados instalou a Comissão especial criada para analisar a PEC 199/16, do Senado, que permite que servidores públicos ou cidadãos que mantiveram relação de trabalho ou vínculo empregatício com os territórios extintos do Amapá ou de Roraima tenham o direito de optar por integrar o quadro em extinção da administração federal.

A deputada Maria Helena (PSB-RR) foi eleita a relatora da PEC e o deputado Hiran Gonçalves PP-RR é o presidente da Comissão. Em sua fala, Maria Helena destacou que a PEC não cria cargos, não trata de organização administrativa e, tão pouco, refere-se ao regime jurídico de cargos da União, mas reconhece o vínculo com o Governo Federal das pessoas que, por ele, foram pagas para trabalharem, em nome da União, na instalação dos estados do Amapá e de Roraima.

“Importante destacar que a PEC foi elaborada de acordo com a Advocacia-Geral da União e não haverá grande impacto financeiro, pois o número de servidores contemplados com a PEC é pequeno”, enfatizou a parlamentar.

Pela PEC, para integrar o quadro em extinção da administração pública federal, é preciso comprovar vínculo como empregado, servidor público, prestador de serviço ou trabalhador contratado pelos ex-territórios de Roraima e do Amapá entre outubro de 1988 (promulgação da Constituição Federal) e outubro de 1993 (instalação dos estados). Valem como documentos de comprovação cópia de contrato, convênio, ato administrativo, ordem de pagamento, recibo, depósito bancário ou nota de empenho.

A deputada ainda destacou, “tenho certeza que os membros desta Comissão Especial trabalharão, arduamente, pela aprovação célere do nosso relatório, uma vez que as pessoas que colaboraram com a formação e criação das novas unidades administrativas esperam há 28 anos pela sua inclusão no quadro em extinção da administração pública federal”.

Saiba como será a partir de agora!

Serão até 40 sessões para aprovar o parecer (sessões ordinárias deliberativas ou debates, não sendo computadas as sessões solenes). Para contar a sessão é necessária a presença de 51 deputados.

Para apresentar Emendas, contados a partir do dia seguinte à instalação, os deputados contam com 20 sessões.

Para apresentação das Emendas são necessárias 171 assinaturas, ou seja, 1/3 da composição da casa;

O acatamento ou não de emendas não modifica o prazo para entrega do parecer final da relatora da Comissão Especial. No entanto, a inclusão de qualquer emenda implicará no retorno da PEC ao Senado para nova apreciação.

Para entender melhor!

Amapá e Roraima são ex-territórios brasileiros, criados em 1943 e em 1962 respectivamente, e acabaram elevados à categoria de estados da federação pela Constituição de 88. A transformação em estado fez com que servidores e funcionários dos antigos territórios fossem incorporados às estruturas dos estados recém-criados.

