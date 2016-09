Comissão Especial que irá analisar a PEC 199 que será instalada nesta semana

Uma boa notícia para os servidores dos ex-Territórios de Roraima, Amapá e Rondônia que, durante décadas, aguardam pelo seu direito de serem efetivados nos qua­dros em extinção da administração pública federal. O deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) acertou na semana passada, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ) a instalação da Comissão Especial que vai analisar o mérito da Proposta de Emenda Constitucional 199/16, que prevê esse benefício a esses servidores.

A data de início dos trabalhos ficou acertada para terça-feira, 20, às 10 horas. Nesta segunda-feira, 19, deverá ser definido o plenário, onde será realizada a reunião.

Esse direito beneficiará cerca de 3 mil servidores roraimenses que trabalharam durante o final da década de 1980 e o início da década de 1990, quando se deu a efetiva instalação dos Estados do Amapá e Roraima, e que estão nessa expectativa há mais de vinte anos. De acordo com Hiran Gonçalves, a ideia é fazer uma grande frente para que a proposta possa tramitar de maneira célere. “Precisamos dar devida tranquilidade a esses profissionais e suas famílias que há tanto tempo estão esperando por esse reconhecimento”, enfatizou.

A PEC 199 propõe a alteração do o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, “para prever a inclusão, em quadro em extinção da administração pública federal, de servidor público, de integrante da carreira de policial, civil ou militar, e de pessoa que haja mantido relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios ou dos Estados do Amapá ou de Roraima, inclusive suas prefeituras, na fase de instalação dessas unidades federadas”.

Com a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cida­da­nia (CCJC), onde obteve o voto favorável do deputado Hiran Gonçalves, e depois de ser analisada pela Comissão Especial, a PEC 199 segue para o Plenário da Câmara, onde será votada em dois turnos.

“Aprovamos a admissibilidade da PEC 199 na CCJC e estamos compondo, com muito cuidado, a Comissão Especial porque acho que já está na hora de resgatarmos a dignidade e o direito desses trabalhadores que, ao seu tempo, entre 1988 a 1992, como eu também o fiz, foram para Roraima para construir o Estado”, afirmou o deputado Hiran Gonçalves. Para ele, esses servidores estão nessa expectativa de direito há mais de vinte anos e merecem ter o seu direito reconhecido.

Benné Mendonça