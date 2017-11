Comissão do CNMP realiza visita institucional ao sistema carcerário de Roraima

A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP) realiza, nos dias 29 e 30 de novembro, visita institucional ao sistema carcerário do Estado de Roraima. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 28 de novembro, pelo conselheiro e presidente da CSP/CNMP, Dermeval Farias, durante a 22ª Sessão Ordinária de 2017 do Conselho realizada em Brasília.

A visita tem por objetivo acompanhar in loco as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pelo Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) em relação à crise deflagrada em janeiro de 2017, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

Além de visitarem a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, os representantes da CSP/CNMP se reunirão com a procuradora-geral de Justiça roraimense, Elba Amarante, e com a corregedora-geral do MPRR, Cleonice Andrigo Vieira. Também haverá reunião com os membros do Grupo de Atuação e Combate à Instabilidade no Sistema Carcerário do MP/RR e com juízes de execução penal de Boa Vista.

Com o propósito de promover a interlocução política necessária ao saneamento de crises no sistema prisional, os representantes da comissão também têm na agenda encontros com a governadora e com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado.

A comissão estará representada pelos conselheiros Dermeval Farias, Fábio Bastos Stica, Silvio Amorim e Marcelo Weitzel, bem como pela membro colaboradora Alvarina Nery e pela assessora-chefe da CSP/CNMP, Thays Rabelo.