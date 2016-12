Comissão de Representação é instituída para o período de recesso parlamentar

Com o anúncio do recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) criou a Comissão de Representação para atuar a partir do dia 1º de janeiro a 14 de fevereiro de 2017. A formação do grupo está prevista no artigo nº 46 do Regimento Interno da Casa.

A Comissão é composta pelo presidente e mais 13 deputados que são eles: Jalser Renier (SD) – presidente, Coronel Chagas (PRTB), Chico Mozart (PRP), Odilon Filho (PEN), Aurelina Medeiros (PTN), Marcelo Cabral (PMDB), Joaquim Ruiz (PTN), Naldo da Loteria (PSB), Brito Bezerra (PP), Flamarion Portela (sem partido), Angela Águida Portella (PSC), Mecias de Jesus (PRB), Gabriel Picanço (PRB) e Soldado Sampaio (PCdoB).

O superintendente legislativo Júnior Vieira explicou que nesse período de recesso, que aconteceu duas vezes por ano, os membros têm o aval para elaboração de projetos, análises de afastamento e, se precisar, fazer a convocação de uma sessão extraordinária. “Havendo a convocação, é suspensa a ideia dessa comissão, é suspenso o recesso, e voltaria, em tese, às atividades legislativas”, frisou.

Funcionamento – Os órgãos ligados à Assembleia Legislativa de Roraima funcionarão normalmente nesse período. O Procon Assembleia, localizado na rua Agnelo Bittencourt, nº 216, no Centro de Boa Vista, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, assim como o Centro Humanitário de Apoio a Mulher (Chame), situado na rua Coronel Pinto, nº 524, por trás da sede da ALERR.

A Escolegis (Escola do Legislativo) também continuará com suas atividades normais, no horário das 7h30 às 13h30 e das 13h30 às 19h30.

O programa Abrindo Caminhos, localizado na avenida São Sebastião, no bairro Cambará, zona Oeste, entrou em recesso e retorna com as atividades no dia 15 de janeiro, para mais de mil alunos nas modalidades de informática, música, balé, ginástica rítmica, jiu-jitsu e teatro. A Corregedoria da Casa entrou em recesso e retoma em 16 de janeiro, das 7h30 às 19h.

Yasmin Guedes