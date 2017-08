Comissão de Cultura da ALERR aprova projeto que cria Dia da Mulher Cristã

Na reunião da Comissão de Cultura e Juventude da Assembleia Legislativa de Roraima, promovida no início da tarde desta terça-feira, 8, foi aprovado o Projeto de Lei 026/2017, que cria o Dia Estadual da Mulher Cristão, a ser comemorado no segundo sábado do mês março. O parecer favorável do relator da matéria, deputado Valdenir Ferreira (PV), foi acompanhado pelos parlamentares Masamy Eda (PMDB), Dhiego Coelho (PTC) e Angela Águida Portella (PSC), autora da proposta.

“As mulheres cristãs têm um papel muito importante nas famílias, na igreja e na sociedade, e temos que valorizar. Com o passar dos tempos, ganharam força para obter espaços que só os homens ocupavam”, citou o relator. Conforme a deputada Angela, o projeto dará visibilidade e reconhecimento a essas mulheres, que atuam por meio de ações filantrópicas em hospitais e sistema prisional. “Muitas vezes essas pessoas deixam o conforto do seu lar e dedicam um pouco da vida para ações humanitárias”, disse.

A Comissão fez ainda a leitura do relatório da visita feita à Casa do Estudante, no dia 19 de maio deste ano. O documento será publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo e encaminhado à Secretaria Estadual de Educação com várias recomendações para revitalização do espaço, que atualmente abriga, aproximadamente, 30 estudantes que cursam ensinos superior e técnico em instituições educacionais de Roraima.

Foi deliberado também o pedido de um ofício que solicita reunião da Comissão para tratar de programas e ações para o desenvolvimento da Cultura no Estado. O encontro será no dia 16 de agosto, às 8h30, no Plenarinho da Assembleia Legislativa de Roraima. Várias artistas locais devem comparecer.

Sônia Lúcia Nunes