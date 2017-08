Comissão da Câmara aprova criação da Semana Nacional de Combate à Cegueira

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou proje­to que transforma o Dia Nacional de Combate ao Glauco­ma (28 de maio) em uma Semana Nacional de Combate à Cegueira, compreen­dendo ações des­ti­­nadas a promover a saúde ocular entre a população brasileira. Uma das prioridades é o combate ao glauco­ma, lesão do nervo óptico causada pela alta pressão ocular e que pode provocar ceguei­ra. Esta enfer­midade, segundo o Conse­lho Brasileiro de Oftal­mo­logia (CBO), já atinge cerca de 1,2 milhão brasileiros. Dados do IBGE, dão conta que 582 mil pessoas não podem mais enxergar devido à doença.

O relator e presidente da Comissão de Seguridade, deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), prevê que durante a semana seja realizada uma ampla divulgação para a popula­ção sobre o glaucoma e demais enfermidades que podem levar à cegueira. O objetivo é reconhecer essas doenças e divul­gar onde buscar tratamen­to, bem como promover campa­nhas de conscienti­zação sobre a necessi­dade de exame médico oftalmológico periódico.

“O projeto vem ao encontro das aspirações do povo brasileiro que precisa de uma mobilização para se conscientizar cada vez mais sobre a importância do acesso à oftal­­mologia e ao exame oftalmológico periódico, principalmente na primeira infância”, afir­mou. Para ele, a semana de prevenção da cegueira con­di­ções para se tornar uma referência sobre os cuidados que a população deve ter com relação à saúde ocular.

O glaucoma é um grave problema de saúde pública no Brasil. Para se ter uma ideia, 80% dos cerca de 1,2 milhão portadores da doença não têm conhecimento que sofrem do mal e não sentem nenhum sintoma. Com esse histórico silencioso, o glaucoma é apontado como a principal causa de cegueira no mundo, afetando 60 milhões de pessoas.

De acordo com Hiran Gonçalves, a Semana Nacional de Combate à Cegueira vai ajudar a reverter a realidade que envolve o glaucoma e, para isso, também contará com mutirões de profissio­nais para atendimento clínico e cirúrgico na especiali­dade médica de oftalmologia; e atuação concentrada nos fatores de risco evitá­veis que podem causar ou contribuir para o desenvolvimento de cegueira.

O parlamentar optou por não especificar os tratamentos, como previa o projeto origi­nal, e explicou porque propôs essas alterações: “Devemos considerar que o projeto princi­pal, malgrado seu evidente mérito, avança em detalhes e pormenoriza procedimen­tos que não são apropriados para figurar em uma lei, sendo mais adequados em uma portaria ou regulamento”.

O texto aprovado altera a proposta original (PL 2794/15) do deputado Antônio Jáco­me (Pode-RN), que aproveita as discussões ocorridas no dia 26 de maio, o Dia Nacio­nal de Combate ao Glaucoma, para a realização de atividades de caráter pre­ven­tivo e combativo, pelo SUS, ou pela rede privada. Para Jácome, a cegueira poder ter sido evitada se a prevenção for feita regula. “Prevenção do glaucoma, da catarata e de outras doenças oculares que levam a cegueira”. O projeto tramita conclusivamente e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributa­ção; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Benné Mendonça