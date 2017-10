Comissão da Amazônia realiza visita técnica em rodovias na região Norte

A integração da região norte foi abordada no Plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 10, através do pronunciamento do deputado Remídio Monai (PR-RR). O parlamentar voltou a defender a priorização dos investimentos para interligar os estados que compõem a Amazônia Legal, através da abertura, prolongamento e pavimentação de rodovias.

Remídio Monai pediu apoio para aprovação do Projeto de Lei nº 7.252, de 2017, que altera a diretriz da BR 156, com o objetivo de prolongar a rodovia, a partir de Laranjal do Jari, no Amapá, até o entroncamento da BR 163, próximo ao município de Alenquer, no estado do Pará. Na oportunidade, falou sobre a visita técnica, que será realizada entre os dias 11 e 16 de outubro pelos membros da Comissão de Viação e transportes e da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA), destinada a analisar a viabilidade econômica das rodovias da região.

De acordo com Monai, a diligência tem como escopo percorrer, via terrestre, a BR-163, BR-156 e PA 254 e PA 423, com o fim de reunir subsídios para o estudo de interligação entre os estados de Roraima, Amapá e Pará, de forma a contribuir para a promoção do desenvolvimento regional e a valorização econômica da região amazônica. “Nessa primeira etapa, vamos percorrer a ligação do Pará com Macapá. Nós apresentamos dentro do estudo Arco Norte, entre outros, a proposta para prolongar a BR-156 até Alenquer (PA), no intuito de interligar Roraima aos demais estados da Amazônia. A rodovia se sobrepõe atualmente sobre a rodovia estadual PA-254 até Oriximiná (PA), que posteriormente será interligada com a RR-210 até Caroebe”, explicou.

O deputado Remídio esclareceu, ainda, que após a visita técnica será elaborado um relatório com dados socioeconômicos e possíveis impactos ambientais para a retomada de obras nas rodovias que interligam os estados da região norte ao restante do país. “O intuito é ouvir e levantar depoimentos de todas as comunidades que poderão ser beneficiadas, bem como as autoridades locais, de forma a subsidiar um estudo que aponte soluções factíveis para empreendimentos estratégicos e necessários à integração regional. Vamos reunir informações que reforcem a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável com valorização da diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades regionais nos estados da região amazônica”, salientou o parlamentar.

Programação

11/10/17 – Deslocamento Brasília (DF a Santarém (PA), no período noturno.

12/10/2017 – Início da viagem em Santarém, com agenda no munícipio pela manhã. Reunião com o prefeito Nélio Aguiar às 9 horas. Translado de lancha às 13 horas para Oriximiná/PA. Reunião com o prefeito Ludugero de Oriximiná, na Câmara Municipal de Oriximiná, às 18:30.

13/10/17 – Início do Reconhecimento da rodovia 163 e PA-254, a partir de Oriximiná, Óbidos e Alenquer, com pernoite em Alenquer/PA. Reunião prefeito Chico Alfaia de Óbidos na parte da manhã (8hrs) e, no período da tarde, reunião prefeito Juraci de Alenquer (17 horas).

14/10/17 – Reconhecimento da PA-254, Monte Alegre, Prainha e pernoite em Almeirim. Travessia de lancha pelo Acarapi. Reunião com o prefeito Jardel Vasconcelos, do município de Monte Alegre às 8 horas e no município de Prainha, Davi Xavier às 11 horas.

15/10/17 – Reconhecimento da Rodovia PA-423 até o entroncamento com a BR-156, com pernoite em Laranjal do Jari/PA.

16/10/2017 – Reunião às 8h, na Câmara Municipal de Laranjal do Jari. Reconhecimento da BR-156, com o fim da viagem em Macapá/AP. Reunião de encerramento com o governador Waldez Góes, às 16 horas, na capital Macapá.

