Comissão da Amazônia aprova requerimento para inspeção das rodovias na Região Norte

Foi aprovado nesta quarta-feira, 20, por unanimidade, o requerimento º 176 de 2017 do deputado Remídio Monai (PR-RR) para realização de missão oficial de membros da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA). A proposta requer a participação dos parlamentares em uma inspeção técnica nas rodovias 319, 230, 156 e 210, a fim de reunir subsídios para a inclusão dos trechos de ligação em referência no Plano Nacional de Viação, como significativa importância para integração do Norte brasileiro com o resto do país.

O referido requerimento foi subscrito pelos deputados Silas Câmara (PRB-AM), Marinha Raupp (PMDB-RO), Janete Capiberibe (PSB-AP) e José Geraldo (PT-PA). Os parlamentares vão compor a comitiva na visita técnica com saída prevista de Manaus, no dia 05 de outubro. A comissão vai estender o convite para participação de instituições e representantes do setor produtivo, empresarial e a sociedade civil organizada.

Para o autor do requerimento, deputado Remídio, a pretensão é reunir elementos necessários que embasem o estudo de interligação entre os Estados do Amapá, Pará e Roraima, visto que a região de influência da rodovia possui grande potencial para exploração econômica sustentável e para o turismo, atividades que seriam viabilizadas pela ligação rodoviária. “A intenção é analisar in loco a viabilidade socioeconômica das obras de interligação, recuperação e pavimentação das rodovias 319, 230 156 e 210. Precisamos ouvir e levantar depoimentos de todas as comunidades que poderão ser afetadas, de forma que possa subsidiar um estudo que aponte soluções factíveis para empreendimentos estratégicos e necessários à integração regional e para fortalecimento da soberania nacional. A partir da verificação e elementos, vamos poder elaborar um relatório com dados socioeconômicos e possíveis impactos ambientais para a retomada de obras nas rodovias que interligam os estados da região Norte ao restante do país,” afirmou Monai.

O deputado Remídio Monai ressalta os entraves para a concretização da politica de integração na região amazônica e a dificuldade de se encontrar o equilíbrio entre a realização de obras de infraestrutura, com a promoção e valorização da diversidade sociocultural e ecológica. “O nosso objetivo é promover o desenvolvimento sustentável, com valorização da diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades regionais. Diversas pequenas cidades podem ser conectadas entre si por via rodoviária para dinamizar as atividades públicas e privadas; permitir acessibilidade às instituições pouco atuantes na região. A abertura de rodovias na região significa garantir o acesso das populações amazônicas a um hospital, banco, instituição de ensino”, destacou o parlamentar.

Programação

05/10/17

Início da viagem em Manaus/AM, saída pela BR-319 até o entroncamento com a BR-230, com pernoite em Humaitá/AM

06/10/17

Início do Reconhecimento da Rodovia Transamazônica (BR-230), com pernoite em Apuí/AM

07/10/17

Reconhecimento da Rodovia Transamazônica, com pernoite em Jacareacanga/PA

08/10/17

Reconhecimento da Rodovia Transamazônica, com pernoite em Itaituba/PA

09/10/17

Reconhecimento da Rodovia Transamazônica até o entroncamento da BR-230 com a BR-163, com pernoite em Santarém/PA

10/10/17

Traslado entre Santarém/PA e Oriximiná/PA

Início do Reconhecimento da Rodovia PA-254, com pernoite em Alenquer/PA

11/10/17

Reconhecimento da Rodovia PA-254, com pernoite em Almeirim/PA

12/10/17

Reconhecimento da Rodovia PA-254 até o entroncamento com a BR-156, com pernoite em Laranjal do Jari/PA

13/10/17

Reconhecimento da BR-156, com o fim da viagem em Macapá/AP

Karinna Bevilaqua