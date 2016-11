Comissão aprova relatório preliminar ao Orçamento de 2017 com reforço para saúde

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira, 24, o rela­tó­rio preliminar da Proposta Orçamentária de 2017 (PLOA 2017), apresentado pelo relator-geral, senador Eduardo Braga (PMDB-AM). O relatório preliminar é a peça que orienta a elaboração das emendas parlamentares dos deputados. O texto contém regras para os 16 relatores setoriais do projeto, e para o próprio Braga, atenderem emendas ao Orça­mento e elaborarem os pareceres setoriais e final. O senador incluiu ainda progra­mações que terão prioridade de atendimento. A principal delas é a saúde.

Braga confirmou que vai destinar mais R$ 9,7 bilhões para ações e serviços públi­cos da saúde, de modo que o montante total para a área fique em 15% da receita corrente líquida (RCL), o equivalente a R$ 115,3 bilhões. Para atingir esse valor, o senador contará com as emendas parlamentares impositivas (individuais e coletivas), que destinaram R$ 6,2 bilhões ao setor. Os 15% da RCL são o percentual constitucional mínimo para ações de saúde, no ano que vem, determinado pela proposta que limita as despesas primárias federais, a chamada PEC do Teto de Gastos Públicos, aprovada pela Câmara (PEC 241/16) e atualmente em discussão no Senado.

A proposta orçamentária destinou R$ 105,5 bilhões para o piso, o que corresponde a 13,7% da RCL. Esse era o percentual previsto inicialmente para 2017, com base na Emenda Constitucional 86. A PEC 241 revoga a emenda. Para 2016, as ações de saúde deverão receber R$ 106,9 bilhões, segundo o governo federal. Esse valor equivale a aproximadamente 15% da RCL do ano.

Como membro da CMO, o deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) participou da vota­ção do relatório e comemorou o reforço orçamentário para a saúde. Ele propôs uma emenda para elevar os recursos para a saúde além do 15% da RCL que, no entanto, acabou não sendo acatada pelo relator-geral sob o argumento de que ele seria obrigado a promo­ver novos cortes na proposta orçamentária, a fim de compensar a ampliação do piso sem comprometer o limite de gastos determinado pela PEC do teto. Gonçalves argumentava em sua emenda que fosse colocado não um teto de investimento na saúde, mas, sim, um piso de 15% da receita corrente líquida.

Defendendo mais recursos para a saúde pública, o deputado Hiran Gonçalves assinalou que a maior difi­cul­­dade que ele encontrava era que os membros da Comissão Mista do Orça­mento conti­nua­vam defendendo o controle do limite global de gastos do governo ao mesmo tempo em que promoviam um discurso dissociado da realidade, como acabara de acontecer com a rejeição de sua emenda que ampliaria o orçamento para a saúde. “O próprio presidente da República Michel Temer diz que nós temos um piso e não um teto para a saúde e para a educação e é sob essa égide que eu solicitei a reconsideração do relator-geral em relação à essa proposta de emenda”, ponderou.

Segundo o relator-geral, ele já havia feito um corte de R$ 6 bilhões nos recursos para subvenção econômica – verbas que serão direcionadas a outras despesas. “Estamos diante de uma limitação real”, disse o senador, referindo-se ao cenário fiscal. “Creio ser prudente que estabeleçamos neste momento os 15%, que é um avanço significativo para a saúde”, completou.

Benné Mendonça