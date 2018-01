Comissão aprova projeto que destina cadáver não reclamado por família para instituições com Residência Médica

Entre os projetos aprovados nesta terça-feira, 3, pela Comissão de Seguridade Social e família (CSSF), um chama a atenção pela sua destinação para a pesquisa acadê­mica na área da medicina e a Ciência no país. Trata-se do Projeto de Lei 4.272/16 do deputado Sérgio Reis (PRB/S), que altera a Lei 8.501, de 1992, e contempla a destinação de cadáveres não reclamados por familiares junto às autoridades públicas, no prazo de trinta dias, para instituições que ofereçam programas credenciados de Residência Médica. Relatado pelo deputado Carlos Gomes (PRB/RS), o projeto foi aprovado por unanimidade pelos mem­bros da comissão.

“Eu que sou ex-professor da Universidade Federal de Roraima sei da dificuldade que é para nós da área médica conseguirmos peças para estudo, quer seja nas aulas de anatomia, histologia, ou mesmo na miologia. Todos sabemos, que os cadáveres são fundamentais no aprendizado da medicina e também de outras profissões da equipe multiprofissional”, afirmou o presidente da CSSF, deputado Hiran Gonçalves.

Segundo o parlamentar, ao aprovar esse projeto, a comissão está prestando um grande serviço ao país e, principalmente, ao aprendizado das ciências médicas. “O relator, deputado Carlos Gomes, assim como o autor do projeto, o deputado Sérgio Reis, estão de parabéns pela pertinência do tema, e os membros da comissão pela sensibilidade e sabedoria com que aprovaram, de maneira unânime, esse projeto, entendendo a sua im­por­tância para o ensino, o aprendizado, a pesquisa e a Ciência no país”, destacou.

Em seu voto, o deputado Carlos Gomes evidenciou a grande importância da maté­ria tanta para a área científica quanto para a social e a ética. “De fato, não há formação na área de saúde sem a concorrência de estudos realizados em cadáveres. O ensino da anato­mia em muito evoluiu com o desenvolvimento da ciência da computação que possibilita hoje a visualização detalhada do corpo humano em três dimensões e com um requinte espantoso. Há que se considerar, entretanto, que nada substitui a prática com cadáveres, quer para o aprendizado de anatomia, quer para o desenvolvimento da técnica cirúrgica”, explicou.

Em outro ponto de seu relatório, o deputado Gomes destaca que somente serão autorizadas para recepção de cadáveres “as escolas de medicina, institutos de ciências biomédicas que atuam em disciplinas dos cursos médicos, e instituições que ofereçam programas credenciados de Residência Médica”. Dessa forma, prossegue o relatório, “o cadáver não reclamado junto às entidades, no prazo de trinta dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico”.

Agora, o Projeto de Lei 4.272/16 segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), onde serão realizados aprimoramentos no texto e pontuadas as questões relativas às sanções, registros públicos e cíveis sobre a matéria.

Benné Mendonça